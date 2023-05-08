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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك : قرار الانسحاب من بطولة كأس السوبر تاريخي

الزمالك
الزمالك

قال تامر عبد الحميد نجم نادى الزمالك الأسبق إن "قرار نادى الزمالك التراجع عن خوض مباراة السوبر قرار تاريخي وإن بعض من الأهلاوية يدعمون هذا القرار لحفظ حقوق القلعة البيضاء " .

وأوضح تامر عبد الحميد في تصريحات له " ان الأداء التحكيمى فى مباراة السوبر المحلى بين الأهلي و بيراميدز ليس كان موفق و اعطى محمود البنا تقدير 4 من 10 بسبب تأثيره فى نتيجة المباراة " .

وأشار تامر عبد الحميد قائلًا " ركلة الجزاء التى تم احتسابها ليست صحيحة بالمرة و لكن كرة حسين الشحات ركلة جزاء و كان لابد من طرد بعض من لاعبى الأهلي عقب الهجوم على لاعب بيراميدز " .

وتابع تامر عبد الحميد  :"  محمود عبد المنعم كهربا سوف يتعرض للإيقاف مرة أخرى 6 شهور جديدة بسبب عدم تسديد غرامة الزمالك حتى الآن " .

وأضاف تامر عبد الحميد : " ان المنافسة على بطولة الدوري الممتاز تقتصر على فريقين فقط الأهلي و الزمالك و جميع الأندية الأخرى تسعى لحصد مركز متقدم فقط و المنافسة على كأس مصر و كأس رابطة الأندية المحترفة " .

واختتم نجم الزمالك الأسبق حديثه: " جميع المنتخبات المصرية لم تنجح فى تحقيق اى انجاز حتى الآن ولا يوجد مهاجم فى مصر حاليا يلعب باسم مصر " .

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