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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور.. ختام فعاليات التدريب العملي في محطة بحوث جنوب سيناء

التدريب العملي لطلاب
التدريب العملي لطلاب طب جامعة سلمان

اختتمت  فعاليات التدريب العملي لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الملك سلمان، والذي استضافته محطة بحوث جنوب سيناء بمدينة رأس سدر التابعة لمركز بحوث الصحراء، بهدف تحسين مهارات الطلاب، وزيادة معرفتهم العملية لتربية الحيوانات بالبيئات الصحراوية.


وقال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن محطة بحوث جنوب سيناء تسعى إلى تحسين الإنتاج الزراعي وتقليل الإنفاق الزراعي، وتطوير مشاريع الزراعة الصحراوية والحيوانية، وتحسين سلامة الأغذية والمحاصيل، وتنمية الموارد الوراثية، وتقديم الاستشارات الفنية والدعم الفني للمزارعين والمربين.


وأوضح رئيس المركز في تصريح اليوم، أن أبحاث المحطة تتضمن مختلف المجالات الزراعية والحيوانية، بما في ذلك الثروة الحيوانية، والثروة الداجنة، والثروة السمكية، والمحاصيل الزراعية، والهندسة الوراثية، والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم الهندسي، والسياسة الزراعية، لذا تكون بيئة مناسبة لدراسة طلاب الجامع، لإعداد مشروعاتهم وتجاربهم الخاصة بالجانب العملي.


ومن جانبه، قال الدكتور حسام شوقي نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، إن محطة بحوث جنوب سيناء تعد إحدى المحطات البحثية الهامة، لكونها النموذج المثالي للمشروعات الزراعية في ظل الاجتهادات البيئية المختلفة.


وأكد على حرص المحطة على التعاون منظمات المجتمع المدني والجامعات في تدريب الطلبة على المدى القصير، وتوفير فرص عمل تطوعي للطلبة، وذلك بهدف تعزيز المهارات العملية لطلبة الطب البيطري، وتمكينهم من التعرف على أحدث التقنيات والأساليب في مجال الرعاية الحيوانية والعلاج.

 و ذلك ضمن استراتيجية المركز لدعم التدريب العملي وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.
وأشار الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، إلى أن الهدف من التدريب هو تحسين مهارات الطلاب، وزيادة معرفتهم العملية لتربية الحيوانات بالبيئات الصحراوية، معربًا عن أمله في استفادة الطلاب من المعرفة المكتسبة، وتطبيقها في ميدان عملهم المستقبلي.


وأوضح الدكتور حسن جوده مشرف قطاع الإنتاج الحيواني بالمحطة، أن التدريب كان مكثفًا، وغطى مجموعة متنوعة من الأساسيات المتعلقة بالطب البيطري وعلوم الحيوان، إضافة إلى الاهتمام بصحة الحيوانات، ونظام التغذية والرعاية الخاص بها.
 

التدريب العملي لطلاب طب بيطري

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اخبار جنوب سيناء بحوث الصحراء طلاب طب بيطري جامعة سلمان الدولية

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