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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشريعية النواب تناقش قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات التجارية .. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، فى اجتماعها اليوم  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

 

واستهدفت التعديلات الجديدة  لمشروع القانون حل  النزاعات المدنية والتجارية التى تمثل عبئا كبيرا على القضاء.وكذلك مشكلة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم.

 

يستهدف مشروع قانون إنهاء المنازعات التجارية ادخال الوساطة كحل  بديل للتقاضى  تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم سواء فى  النزاعات المدنية أوالتجارية.

 

ولايدخل ضمن ذلك  المنازعات  الاستثمارية أو التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة ، وكذلك عدا المنازعات التى تختص المحاكم الاقتصادية بها.لاسيما وأن  قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.

لجنة الشئون الدستورية مجلس النواب الحكومة المنازعات المدنية قانون تنظيم إجراءات الوساطة

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