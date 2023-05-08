سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له عبر صفحته على انستجرام وذلك أثناء وصوله إلي مدينة شيكاغو لاحياء احدى حفلاته الغنائية هناك وتم استقباله استقبال حافل واستقل سيارة غريبة الشكل تعرف بالسيارة الطائرة .

رمضان يستقل السيارة الطائرة بشيكاغو

اثار الفنان محمد رمضان موجة جديدة من الجدل حول حقيقة امتلاكه سيارة جديدة تعرف باسم السيارة الطائرة وذلك بعد ظهوره بها في مدينة شيكاغو اثناء احيائه احدى حفلاته هناك برفقه زوجته واولاده.

خلال وصول النجم المصرى محمد رمضان الى الولايات المتحدة الامريكية انتشر مقطع فيديو وهو يستقل السيارة الطائرة ، ليتداول البعض بعد ذلك انها ستنضم إلى اسطول سيارات النجم المصرى والذى يضم افخم واغلى السيارات حول العالم .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.