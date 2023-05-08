مصرع شخصين في تحطم طائرة عسكرية هندية.. وفيديو يوثق الكارثة

تحطمت طائرة عسكرية من طراز ميج-21 وتابعة للقوات الجوية الهندية في منطقة هانومانجاره بولاية راجاستان اليوم الاثنين خلال تدريب روتيني.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أسفر الحادث عن مصرع مدنيين اثنين على الأقل وإصابة عدد كبير على الأرض.

وقال سلاح الجو الهندي في بيان إن قائد الطائرة أصيب بجروح طفيفة.

وأوضح المفتش العام للشرطة في بيكانير، أوم براكاش، أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب عدد مماثل في حادث تحطم الطائرة في منطقة بيليبانجا بمنطقة هانومانجاره.

وأضاف أن الطيار بذل قصارى جهده لتجنب وقوع إصابات بشرية وهبط بالطائرة على مشارف قرية، لافتًا إلى أن أكثر من 2000 شخص تجمعوا في مكان الحادث وتحاول الشرطة والإدارة الحفاظ على النظام.

وأكد أنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث وملابساته.

وكانت الأسبوع الماضي، تحطمت مروحية تابعة للجيش الهندي في منطقة كشتوار بولاية جامو وكشمير.