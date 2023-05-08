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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جولة ميدانية لمديرية القوى العاملة بالمنيا بالمنطقة الصناعية لتعزيز علاقات العمل

صدى البلد

نظمت مديرية القوي العاملة بالمنيا، جولة تفقدية لعدد من مواقع العمل والإنتاج بالمنطقة الصناعية بالمحافظة ، منها مصانع : "دلتاتكستايل" للملابس ، والجيزة للملابس ، واسكوم للكربونات، وذلك لتعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل ،والتأكد من تطبيق كافة إشتراطات السلامة والصحة المهنية والإلتزام بها لتوفير مناخ عمل آمن للجميع .

 

 جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالمتابعة المستمرة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات للمنشآت والمصانع والعمالة الموجودة بها ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية .

وأوضح محمد صلاح مدير المديرية ؛ أن تم تنظيم زيارة ميدانية لـ 3 مصانع رافقه فيها محمد عبد الغنى مدير ادارة الرعاية ، ومحمود صفوت مدير مكتب عمل المنيا الجديدة ، ومحمود مهدى مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى إلى المنشآت كثيفة العمالة بالمنطقة الصناعية .

وهنأ الجميع بمناسبة عيد العمال؛ مؤكداً أن العمال لهم دور كبير في المجتمع فهم مسؤولون عن بنائه وتنميته والسير على طريق التقدم والازدهار ومواكبة الدول المتقدمة بما يعود بالنفع على المجتمع وأفراده. 

وأضاف مدير المديرية ، أن  إعلاء قيمة العمل والعمال داخل كل المصانع والشركات وسيلة من وسائل التقدم والنجاح في آداء المهام ، وتوفير مناخ وظيفي تستطيع من خلاله العمالة الابداع ويزيد من الانتاجية والمهارات لدى جميع العمال في مناخ يسوده ، مراعاة لأساليب السلامة والصحة المهنية ومبادئها المنصوص عليها في القانون لتوفير الحماية والرعاية لكافة العمال .

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