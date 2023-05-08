نشرة الصحة والمرأة.. رانيا يوسف ببشكير مطرز في مهرجان الحمامات بتونس.. ومحظورات قبل الامتحانات.. وطريقة عمل تشيلي فرايز في البيت

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بشكير مطرز.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جديد في مهرجان الحمامات بتونس

شاركت النجمة رانيا يوسف، جمهورها بإطلالتها في حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان ياسمين الحمامات في تونس.

وأثارت إطلالة رانيا يوسف جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا، بسبب تصميم الفستان الذي شبهه البعض بالبشكير الخاص بالاستحمام ولكنه مطرز.

وظهرت رانيا بفستان قصير فضي لامع مكشوف الكتفين ومفتوح من منطقة الصدر مغطى بشيفون، ومزين بشراشيب في نهايته، وهو من تصميم ريم غريب.

خبير مناعة يفجر مفاجأة عن محظورات قبل الامتحانات | تفاصيل

كشف خبير المناعة مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريح لـ صدى البلد، عن بعض العادات الخاطئة التي يجب تجنبها خلال فترة الأمتحانات.

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل تشيلي فرايز في البيت

تشيلي فرايز من الأطباق الجانبية التي تتسم بمذاقها المختلف و الشهي مما يدفع العديد إلي شرائها و تناولها في الكافيهات

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل تشيلي فرايز ..