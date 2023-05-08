مزايا اقتصادية واجتماعية.. "التضامن" تدعم الطلاب غير القادرين وذوي الهمم بالجامعات| والمصروفات والأجهزة التعويضية أبرزها

التضامن : وحدة التضامن بالجامعات تقدم خدماتها لـ 170 ألف مستفيد من الطلاب والعاملين من أنشطة 31 وحدة

نائب رئيس جامعة عين شمس مصروفات دراسية وأجهزة تعويضية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

رئيس جامعة جنوب الوادي توفير كل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب

طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة يطالب بسرعة حصوله علي كارنيه الخدمات المتكاملة

القباج: كارنيه خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات المصرية

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات عن الأنشطة المنفذة لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى إبريل 2023.

أطلقت الوزارة برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية، وأصبح لديها 31 وحدة داخل 29 جامعة،وفي ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعات الحكومية، نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى إبريل 2023، عدد (1753) نشاطا، حيث بلغ عدد المستفيدين ( 169565) من الطلاب والعاملين وذلك من خلال (31 ) وحدة .

قالت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة ، أن وحدة التضامن الاجتماعي التي تم استحداثها لأول مرة منذ أيام داخل الجامعات المصرية هي نواة للوزارة داخل الجامعات، يمكن من خلالها تقديم حزمة من الخدمات للطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية وكذلك الخريجين، وذلك من خلال الأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، وبرامج بناء الشخصية لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وأضافت الدكتورة غادة فاروق ،أن الوحدة تستهدف دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة، وكذلك إتاحة قروض ميسرة السداد وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي، لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.

وأكدت الدكتورة غادة نائب رئيس جامعة عين شمس ، أن الوحدة هدفها الأساسى توفير كل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، وذلك من خلال إتاحة حزمة من الخدمات المتكاملة للطالب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية سواء خلال العام الدراسي أو أثناء الإجازة السنوية، وللخريجين الجدد بعد الانتهاء من دراستهم، مما يعزز من السلام والأمن المجتمعي لتحقيق الأهداف المنشودة من التنمية المتكاملة والمستدامة.

ومن جانبه قال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي،أن وحدة التضامن لديها العديد من الانشطة التي تقدمها للطلاب والتي تعمل تعزز الوعي الإيجابي للطلاب بهدف زيادة معدلات الاستثمار فيهم، من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ودعم معارف وخبرات طلاب الجامعات المصرية من خلال تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب في كل الأنشطة الخدمية التي تقدمها وحدة التضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتور يوسف الغرباوي ، أن وحدة التضامن تعمل علي التمكين الاقتصادي من خلال دفع المصروفات الدراسية وتكلفة الإقامة بالمدن الجامعية للطلاب غير القادرين خاصة من اسر تكافل وكرامة .

وأوضح الغرباوي ، أن الوحدة تقوم برعاية الطلاب من ذوى الإعاقة والتكفل بمصروفاتهم وتوفير الأجهزة التعويضية لهم بالمجان.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي ، أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير ببناء الإنسان المصري، الذى يعد هدفها لأول والثمرة الأولى لكافة جهود التنمية، لذلك تم توفير مقر لوحدة التضامن الاجتماعي بكل جامعة، بالإضافة إلى إعداد وتصميم وتنفيذ كل البرامج والأنشطة المتعلقة بالتوعية وبناء الشخصية ودعم الخبرات والمعارف لدى الطلاب من كتيبات وندوات تثقيفية وزيارات ميدانية، بالإضافة إلى دعم قدرات الطلاب ذوي الإعاقة من خلال القيام بأنشطة تتعلق بالتأهيل النفسي والاجتماعي للطلاب وتقديم الأجهزة التعويضية اللازمة لغير القادرين منهم، وتقديم مساعدات مادية للطلاب غير القادرين وكذلك تقديم قروض ميسرة السداد لاستكمال العملية التعليمية وفقا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي .

وتابع الغرباوي ، أن الوحدة تدعم أنشطة التطوع وريادة العمل داخل المجتمع الجامعى من خلال تنظيم المعارض وتنفيذ الأنشطة التوعوية للمساهمة فى بناء الشخصية وتنمية الوعى العام بالقضايا الاجتماعية.

وفي هذا الاطار طالب محمد مصطفي طالب بكلية الآداب جامعة عين شمس ، بحصوله علي كارنبه الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن حيث انه تقدم منذ أكثر من شهرين للحصول عليه ولم يحصل عليه .

وكشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، دور الوزارة في دعم طلاب الجامعات، مؤكدة أنها تولي اهتماما كبيرا بملف التعاون مع الجامعات والتي تعد مصنع الشباب الواعي، قائلة: سنخصص في الوزارة لجنة بكل جامعة لحصول كافة الطلاب على كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي احتياجات الخاصة بالجامعات المصرية.

وأوضحت وزيرة التضامن خلال فعاليات معرض الطالب المنتج بجامعة عين شمس أمس الاحد ، أن الوزارة تسعد بمد الشراكة مع كل القطاعات بالدولة، وتعمل على بناء الوطن والاستثمار في البشر، كما تهتم بتوصيل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن وبصفة خاصة في المناطق الريفية والمطورة.