مصرع ربة منزل اشتعلت النيران في ملابسها أثناء الطهي بالمنوفية

لقيت ربة منزل مصرعها إثر إصابتها بحروق متفرقة في الجسد عقب اشتعال النيران بملابسها أثناء طهي الطعام في مدينة شبين الكوم.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بإصابة سيدة بحروق متفرقة في الجسم اثر اشتعال النيران في ملابسها أثناء تواجدها داخل المطبخ.

بالانتقال تبين إصابة “ س.ع ” 40 سنة ربة منزل بحروق متفرقة في الجسد وتوفت متأثرة باصابتها بالحروق.

وبسؤال زوجها أكد أنه أثناء تواجد زوجته للطهي داخل المطبخ حدث تسرب للغاز أثناء اشعالها فرن البوتاجاز مما ادي الي اشتعال النيران في ملابسها.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.