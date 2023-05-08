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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية: بناء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة استخفاف بجهود حل الصراع

أرشيفية
أرشيفية

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء 1248 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، واستخفافا بالمواقف الأميركية والدولية التي تحذر من مخاطره على ساحة الصراع.

وقالت الخارجية، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط جميع المواقف والمطالبات الدولية والاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية التي تدعو وتطالب بوقف الاستيطان، باعتباره غير قانوني، وغير شرعي، وجريمة تهدد بتقويض مبدأ حل الدولتين ، وفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

ورأت الوزارة ، أن دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، والمضي قدما في عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة.

كما شددت الوزارة ، على أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب والمحاكمة على جرائمها يشجعها على ارتكاب المزيد منها وفي مقدمتها الاستيطان.

وأكدت أن وقف جميع أشكال الاستيطان هو المدخل الصحيح لاستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيدا لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية تضع حدا للتصعيد الإسرائيلي، وتفضي إلى حل الصراع بالطرق السياسية السلمية.

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