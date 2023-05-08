عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسري الشرقاوي: الحوار الوطني سيناقش تحول مصر لدولة قادرة على تصنيع احتياجاتها

الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي

قال الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الدولة المصرية نفذت عددا كبيرا من مشروعات البنية التحتية الناجحة، وكانت على مشارف التحول إلى مرحلة الاقتصاد الإنتاجي والتوسع في مشروعات الزراعة والصناعة للحصول على منتجات جيدة وزيادة معدلات التصدير ورفع مستوى الاحتياطي النقدي في البلد، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيناقش كيف تتحول مصر إلى دولة قادرة على تصنيع جزء كبير من احتياجاتها والمنتجات وفقا للمواصفات القياسية العالمية.


وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن تحديات كورونا وما أعقبتها من ظروف مثل الأزمة الروسية الأوكرانية أربكت المشهد الاقتصادي، بالإضافة إلى الزيادة السكانية، وهو ما جعل وجود الحوار الوطني أمر مهم للغاية.

 

إعداد كوادر صناعية


وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أنّ الصناعة في مصر تحتاج إلى المزيد من الاستماع وإلى تضافر الجهود، لتحقيق قيمة مضافة وإعداد كوادر صناعية والتعامل مع ملفات الكهرباء والمياه والطاقة والأراضي الصناعية والحوافز الصناعية وإدخال التكنولوجيا، وكل ذلك يتم مناقشته في الحوار الوطني، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المصنعين في استيراد بعض المواد الخام.
 

يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مستشار الاستثمار الدولي الحوار الوطني تحديات كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة إمام المسجد النبوي السابق محمد خليل القارئ عن 48 عامًا

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

حارس يد الأهلي يسخر من هتافات جماهير الزمالك

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

لجنة التظلمات تحسم عقوبة كهربا وموعد تنفيذها

ترشيحاتنا

غادة فاروق: وحدة التضامن بجامعة عين شمس توفر كل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

بعد وفاة الطفلة العراقية.. امنع أولادك من مشروب الطاقة الخطير

احذروا..الجيش السوداني: ميليشيا الدعم توزع الموت على الطرقات وبين الأهالى

الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الاثنين

ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الكونغو إلى 401 و إعلان حالة الطوارئ في البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

فن مصري قديم ظهر في حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف على تاريخه

يظهر على 70% من المرضي.. عرض يكشف الإصابة بالسرطان

دراسة صادمة|نصف حالات الإصابة بسرطان المثانة بسبب هذه العادة الخطيرة

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ