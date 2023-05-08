يسري الشرقاوي: الحوار الوطني سيناقش تحول مصر لدولة قادرة على تصنيع احتياجاتها

قال الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الدولة المصرية نفذت عددا كبيرا من مشروعات البنية التحتية الناجحة، وكانت على مشارف التحول إلى مرحلة الاقتصاد الإنتاجي والتوسع في مشروعات الزراعة والصناعة للحصول على منتجات جيدة وزيادة معدلات التصدير ورفع مستوى الاحتياطي النقدي في البلد، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيناقش كيف تتحول مصر إلى دولة قادرة على تصنيع جزء كبير من احتياجاتها والمنتجات وفقا للمواصفات القياسية العالمية.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن تحديات كورونا وما أعقبتها من ظروف مثل الأزمة الروسية الأوكرانية أربكت المشهد الاقتصادي، بالإضافة إلى الزيادة السكانية، وهو ما جعل وجود الحوار الوطني أمر مهم للغاية.

إعداد كوادر صناعية



وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أنّ الصناعة في مصر تحتاج إلى المزيد من الاستماع وإلى تضافر الجهود، لتحقيق قيمة مضافة وإعداد كوادر صناعية والتعامل مع ملفات الكهرباء والمياه والطاقة والأراضي الصناعية والحوافز الصناعية وإدخال التكنولوجيا، وكل ذلك يتم مناقشته في الحوار الوطني، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المصنعين في استيراد بعض المواد الخام.

