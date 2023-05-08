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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز صيام الاثنين والخميس بنيتيّ التطوع والست من شوال.. الإفتاء توضح

صدى البلد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع من صيام الاثنين والخميس بنية التطوع والست من شوال.


وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال:«هل يجوز صيام الاثنين والخميس بنيتين؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ « الفيسبوك» أنه يجوز صيام الاثنين والخميس بنيتين بشرط ألا يكونا فرضين؛ كمن يصومها بنية قضاء ما عليه من أيام فى رمضان والفوز بثواب صيام التطوع.

ونوه أمين الفتوى أن الذي لا يجوز في هذه الحالة هو الجمع بين قضاء فرضين في صيام تطوع؛ كمن ينوى أن يجمع قضاء أيام عليه في رمضان وصيام كفارة يمين.

هل يجوز جمع نية صيام النوافل مع قضاء أيام رمضان؟

من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال قامت المرأة بقضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان، وصامتها أيام الاثنين والخميس، فجمعت نية صيام النوافل مع القضاء، فهذا جائز شرعا.

وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز لي أن أجمع نية صيام النوافل مع قضاء ما أفطرت من رمضان في يوم واحد؟» ، أنه يجوز جمع نية صيام النوافل مع قضاء رمضان في يوم واحد.

وواصل أن من أفطرت أيام في رمضان يمكنها قضاءها في شعبان بأيام الاثنين والخميس ، فهي ستنشئ قضاء ما أفطرت من رمضان في يوم الاثنين، الذي ولد فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، منوها بأنها حينئذ ستثاب أيضا أنها شغلت هذا اليوم بعبادة ، فهي ستبيت نية قضاء ما أفطرت من أيام في رمضان، وطالما أنها أوقعت صيام قضاء رمضان في يوم الاثنين أو الخميس فإنها تكون مأجورة على إحداث عبادة في هذه الأيام، التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم يعبد ربه فيها بالصيام.

وتابع: أنه لا فرق بين صيام رمضان أو غير رمضان في الإفطار سهوا، فمن نسى وأكل وشرب وهو يصوم قضاء أو نافلة يتم صومه وصومه صحيح.

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