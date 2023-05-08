مشروعات جديدة في جامعة القاهرة .. وإعلان مهم عن منتج حيوي بـ طب الأسنان

عميد اسنان القاهرة :

تصنيع كراسى الأسنان بخامات مصرية 70%

مركز اللغات و الترجمة :

نعمل على دعم الطلاب غير القادرين لإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم

تسعى كليات جامعة القاهرة ، إلى التطوير السريع والتحول إلى جامعات الجيل الرابع واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالعملية التعليمية وذلك عن طريق إنشاء عدد من المشاريع الهامة التى تعود بالإيجاب على الجامعة و تقديم عدد من الخدمات التى تساعد الطلاب فى حياتهم الدراسية .

ومن جانبه ، كشف الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم و الاسنان ، عن تفاصيل تصنيع كراسى الاسنان بـ خامات مصرية ومحلية .

وقال الدكتور هشام عبد الحكم ، تم توقيع بروتوكول مع مصانع خاصة ومصانع عامة بخصوص تصنيع منتج علمى مهنى من الجامعة ، مشيرا إلى أن هدف الكلية هو تصنيع كرسى مصرى وسيتم الإعلان عنه قريبا .

و أكد عميد كلية طب الفم والاسنان ، على أن الخامات المستخدمة فى تصنيع الكراسى مصرية بنسبة 70 % من مكونات مصرية .

كما أعلن عميد الكلية ، على أن هناك مشروع جديد تعمل الكلية عليه وهو بدائل العظم و شرائح و مسامير و عدد من المستلزمات الاخرى ، موضحا أن الهدف منها هو أن التحول إلى جامعات الجيل الرابع .

قال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، إن التوسع في إنشاء مستشفى طب الأسنان بفرع الجامعة بالشيخ زايد يأتي نتيجة تزايد الإقبال على الدراسة بجامعة القاهرة لتقدمها المتميز داخل التصنيفات الدولية المرموقة، ولكي تتمكن الكلية أيضًا من استقبال عدد أكبر من الطلاب الوافدين، وزيادة نسبة القبول لطلاب الدراسات العليا لتلبية احتياجات سوق المجتمع المحلي والدولي.

وأشاد الدكتور هشام عبد الحكم، بالدعم المستمر وغير المحدود الذي يقدمه الدكتور محمد الخشت لتطوير جامعة القاهرة عامة والكلية خاصة، مشيرًا إلى أن كلية طب الفم والأسنان تضم 30 عيادة، ويتم تقديم الخدمات العلاجية بها لنحو 1200 إلى 1500 مريض يوميا، ويبلغ عدد الطلاب بها 1450 طالب وطالبة.

وتتضمن الأجهزة العلمية والطبية والتجهيزات بمستشفى طب الأسنان التعليمي الجديد بالشيخ زايد 50 جهاز محاكاة، و7 أجهزة أشعة، و3 أجهزة سكانر للأشعة، و 50 جهاز قياس عصب، و 50 جهاز روتوري، و 14 سرير مرضى ثلاث حركات، و8 أجهزة تجفيف، و 8 أجهزة خلط امجم (حشو)، و79 حامل شاشة معدن، وجهاز وظائف حيوية، و 4 أجهزة مونيتور، وجهازين تخدير، و 80 وحدة أسنان، و3 وحدات ذوى الهمم، وتجهيز 80 وحدة أسنان بكونترات أو كابينات، وتجهيز وحدات الأسنان بالتابلت من أجل التحول الرقمي، وإنشاء وحدة ليزر، وإنشاء وتجهيز وحدة علاج بأجر اقتصادي، و 10 عيادات.

وفى نفس السياق ، أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عن عقد مجموعة من الدورات التدريبية المختلفة للطلاب والخريجين في تعليم اللغات الأوروبية، ودورات التحول الرقمي، والتنمية البشرية، والموارد البشرية، بنسبة تخفيض 20 بالمئة خلال شهري مايو ويونيو 2023 لطلاب الجامعات والمدارس .

وقالت الدكتورة أمنية الفقي مديرة مركز اللغات والترجمة، أن المركز يقدم شهادات معتمدة، كما يقدم العديد من المنح والخصومات للطلاب والعاملين، لتخفيف الأعباء على موظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ودعم الطلاب غير القادرين لإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم والاستفادة من برامج ودورات المركز.