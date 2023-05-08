مندوب الوكالة الدولية: نرعى مشروع استخدام الإشعاع في حفظ التراث.. صور

انطلقت اليوم من القاهرة فاعليات الاجتماع الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المشروع الدولي عن استخدام الإشعاع المؤين فى الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري والذي افتتحه الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، والدكتور بوم سو هان ممثلاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا والدكتور مصطفى وزيري أمين المجلس الأعلى للأثار والدكتور حسن عبد الرحيم مستشار رئيس هيئة الطاقة الذرية لشئون البحث العلمي والمشروعات، والدكتورة سحر إسماعيل رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.



و قال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة في كلمته أن استضافة مصر ممثلة في الهيئة لهذا الحدث الدولي الهام في مجال علوم الأثار يؤكد على مكانة مصر الدولية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ومنها مجال حفظ وصيانة التراث الحضاري والثقافي والأثار كما أن الهيئة بصفتها المنسق الوطني لمشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى مع المجلس الأعلى للاثار ومتحف الحضارة والجهات المصرية الأخرى لطرح والمشاركة بمشروعات جديدة في هذا المجال اعتماداً على الخبرات المصرية والدولية للعديد من الدول المشاركة في مجالات استخدام الإشعاع في حفظ وصيانة الآثار والتراث الحضاري المصري.



وعبر الدكتور مصطفى وزيري امين المجلس الأعلى للآثار في كلمته عن سعادته بحضور هذا الحدث الهام خاصة أن مصر صاحبة رصيد كبير من التراث الحضاري ومازالت الاكتشافات الأثرية تتوالى ومن أهمها منذ سنتين اكتشاف أكبر مقبرة للحيوانات تحتوي على أكثر من ٥٠٠ مومياء للقطط ويأتي هذا الاجتماع لتفعيل تقنية استخدام الإشعاع في حفظ الكثير من الآثار المكتشفة مثل الموميات والمشغولات الخشبية والنسيج وغيرها.

وقد اكد في ختام كلمته انه سيتم توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة الطاقة الذرية لتفعيل التعاون في هذا المجال.



كما رحب مندوب الوكالة الدولية بوم سوو هان بالحاضرين مؤكدا على دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لرعاية هذا الحدث الدولي الهام في مصر وهذا لمكانة مصر وخبراتها، كما أكد على أن الوكالة ترعى مشروعا دوليا بمشاركة ١٧ دولة في هذا المجال يستمر من عام ٢٠٢٣ حتى عام ٢٠٢٨ وتسعى فيه للتعاون بين الدول لتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.

وقد صرح الدكتور حسن عبد الرحيم مستشار رئيس الهيئة لشئون البحث العلمي والمشروعات ومنسق الاجتماع الدولي بأن هذا الاجتماع الدولي قد سبقه عدة اجتماعات تنسيقية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشمل هذا الاجتماع مجموعة من العروض الافتتاحية في اليوم الأول وتشمل عرض عن الخبرات الفرنسية في مجال استخدام الإشعاع في حفظ وترميم الآثار وتلقيها السيدة لورينت كورتيلا، وعرض من الدكتورة / سحر سليم عضو لجنة العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير، وعرض عن قصة نجاح وخبرات حفظ التراث الحضاري بالبرازيل ويقدمها / بابلو فاسكيز، كما يقدم / محمد وحيد عرضاً عن دور وإمكانات مركز ترميم الآثار بمتحف الحضارة في الحفاظ على التراث الحضاري المصري. وتشمل عروض اليوم الأول أيضاً عروض عن خبرات بعض الدول في الحفاظ وترميم الأثار بالإشعاع من فيتنام، وتركيا، وكوبا، وتونس، كرواتيا.



وقد صرحت الدكتورة / سحر اسماعيل رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بأن المركز يعد أحد المراكز الدولية المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2021 كمركز تميز في مجالات حفظ وصيانة الأثار بما يمتلكه من وحدتين للتشعيع الجامي بالإضافة للخبرات الدولية لعلمائه في هذا المجال وهو يهدف لدعم متخذي القرار والجهات ذات الصلة في مجال الأثار بالتعريف بطرق استخدام الإشعاع في الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري.



وقد صرح الدكتور / شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن فاعليات هذا الاجتماع الدولي ستستمر على مدار خمسة أيام حيث ستشمل زيارة متحف الحضارة ومجموعة من الاجتماعات الفنية وورش العمل العلمية والفنية لعرض خبرات الدول المشاركة في الاجتماع الدولي وعددها 17 دولة وسيختتم الاجتماع بعقد ورشة عمل لتحديد ألية التعاون بين الدول المشاركة لصياغة مشروعات تعاون دولي لنقل وتبادل الخبرات.

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