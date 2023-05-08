عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيقاف الأعمال المخالفة في حي الجمرك بالإسكندرية

حملات بناء مخالفة
حملات بناء مخالفة بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك وسط الإسكندرية، حملة مكبرة لايقاف أعمال البناء المخالفة، بناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك.

وفور ورود بلاغ بوجود أعمال ترميم بدون ترخيص بالمحل الكائن بالعقار رقم ١٥ طريق الكورنيش  ، توجهت إدارة المشروعات للمكان المذكور وتبين بالمعاينة أنه يوجد أعمال ترميم مخالف، وتم إيقاف الأعمال المخالفة فورًا ، والتحفظ على المواد المستخدمة.

حصر ممتلكات رجائي عطية الثقافية تمهيدا للتبرع بها لمكتبة الإسكندرية وجامعة القاهرة

النار التهمت المعرض.. تفاصيل ومفاجآت في حريق سيدي بشر شرقي الإسكندرية |شاهد

كما تلقى الحي إشارة بوجود أعمال بناء بدون ترخيص بسطح العقار رقم ١٣ شارع القاضي جمال الدين متفرع من شارع مصطفى عسل - المنشية .

وتوجهت إدارتا المشروعات والمتابعة الميدانية للمكان المذكور وتبين بالمعاينة صحة البلاغ، وتم على الفور إزالة البناء المخالف بوجود مهندس المنطقة .

وشددت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون .

يأتي هذا وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بمواصلة التصدي للأعمال المخالفة بنطاق الأحياء. 

الاسكندرية الاجهزة التنفيذية أعمال البناء المخالفة إدارة المشروعات الأعمال المخالفة اللواء محمد الشريف المتابعة الميدانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة إمام المسجد النبوي السابق محمد خليل القارئ عن 48 عامًا

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

حارس يد الأهلي يسخر من هتافات جماهير الزمالك

لجنة التظلمات تحسم عقوبة كهربا وموعد تنفيذها

ترشيحاتنا

كنت بهزر .. اعتراف صادم للمتهم بـ قتل ابنه في البحيرة

غادة فاروق: وحدة التضامن بجامعة عين شمس توفر كل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

بعد وفاة الطفلة العراقية.. امنع أولادك من مشروب الطاقة الخطير

احذروا..الجيش السوداني: ميليشيا الدعم توزع الموت على الطرقات وبين الأهالى

الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الاثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

فن مصري قديم ظهر في حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف على تاريخه

يظهر على 70% من المرضي.. عرض يكشف الإصابة بالسرطان

دراسة صادمة|نصف حالات الإصابة بسرطان المثانة بسبب هذه العادة الخطيرة

فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ