إيقاف الأعمال المخالفة في حي الجمرك بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك وسط الإسكندرية، حملة مكبرة لايقاف أعمال البناء المخالفة، بناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك.

وفور ورود بلاغ بوجود أعمال ترميم بدون ترخيص بالمحل الكائن بالعقار رقم ١٥ طريق الكورنيش ، توجهت إدارة المشروعات للمكان المذكور وتبين بالمعاينة أنه يوجد أعمال ترميم مخالف، وتم إيقاف الأعمال المخالفة فورًا ، والتحفظ على المواد المستخدمة.

كما تلقى الحي إشارة بوجود أعمال بناء بدون ترخيص بسطح العقار رقم ١٣ شارع القاضي جمال الدين متفرع من شارع مصطفى عسل - المنشية .

وتوجهت إدارتا المشروعات والمتابعة الميدانية للمكان المذكور وتبين بالمعاينة صحة البلاغ، وتم على الفور إزالة البناء المخالف بوجود مهندس المنطقة .

وشددت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون .

يأتي هذا وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بمواصلة التصدي للأعمال المخالفة بنطاق الأحياء.