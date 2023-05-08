احذروا..الجيش السوداني: ميليشيا الدعم توزع الموت على الطرقات وبين الأهالى

أصدر الجيش السوداني بيانا اليوم الاثنين ، وجاء فيه :"بيان من لجنة مقاومة كافوري، تستمر الفوضى في حصد الأرواح البريئة، ومواصلة في نهجها الغاشم تستمر مليشيات الدعم السريع في توزيع الموت على الطرقات".

وأضاف الجيش السوداني:" صباح اليوم و في حادثة بشعة قام جبناء من المليشيا بالتعدي العنيف على منزل العم سعد الدين القابع بحي كافوري مربع ٦ زهقت على إثره روح المرحوم وأحد أفراد عائلته".

وأضاف البيان:"إننا في لجنة مقاومة كافوري نرفض و ندين ما يتعرض له الحي من ظلم و قتل و ترويع على أيدي هؤلاء المجرمين، ندعوا مواطنين الحي لأخذ الحيطة والحذر الشديدين سائلين المولى الحفظ والأمان".

وأعرب الجيش السوداني:"لا يسعنا الا نقول لا حولا ولا قوة الا بالله و الرحمة و القبول الحسن للموتى نحتسبهم شهداء انتقلوا إلى ربهم و هم يدافعون عن عرضهم و مالهم".