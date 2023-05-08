فرج عامر: أوافق على عدم الإستعانة بحكام أجانب بشرط

شارك المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب عامر: "أنا موافق علي عدم الاستعانة بحكام اجانب فكرة هايلة بشرط تنقية الثوب الأبيض من البقع السوداء".

يذكر أنه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، علق على تصريحات المدير الفني لنادي بيراميدز بعد الهزيمة أمام الأهلي في كأس السوبر.

وكتب عبر فيسبوك: "عيب الكلام اللي قالة باتشيكو ، هو اتغلب بالرغم إن معاة فريق قوي جدا ولاعبين مميزين وإمكانياتهم الفنية أعلى من قدراته التدريبية ، ولعبوا مباراة رائعة ، لكن هو كان عايز يمنع إدارة بيراميدز من اتخاذ قرار ضده وأيضا بيحاول يفكر في مستقبله التدريبي وجايز بعد كلامه الزمالك يرجعه".