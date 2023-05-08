"الأمم المتحدة الإنمائي" يُشيد ببرنامج وزارة التضامن "وعي" للتنمية المجتمعية

أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر "أليساندرو فراكاسيتي" ببرنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمصر والاتحاد الأوروبي، ويستهدف مناهضة الممارسات الضارة، كجريمة ختان الإناث، وزواج الأطفال، والتوعية بأهمية تعليم البنات والتربية الأسرية الإيجابية.

وقال "أليساندرو فراكاسيتي" - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - "نريد تمكين قادة المجتمع المحلي ليكونوا صناعا للتغيير والمساعدة في رفع الوعي حول عدد من القضايا المهمة كختان الإناث والزواج المبكر والوقاية من المخدرات والسلوك الصحيح في قضايا الصحة والتعليم، ويوجد لدينا حوالي 12 قضية مختلفة على مستوى القرى".

وأوضح المسؤول الأممي أن برنامج "وعي" يعمل على التوعية بالسلوكيات والمعتقدات متبنياً عدة قضايا منها مراكب النجاة، ولا لختان الإناث، الصحة الإنجابية، محو الأمية، العمل كرامة، لا لتعاطي المخدرات، التربية الإيجابية للأطفال، الاكتشاف المبكر للإعاقة، ومنع التنمر.

وأشار فراكاسيتي إلى أن برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، ينفذ في نحو 580 قرية، خاصة في صعيد مصر في المدارس والجامعات، ويواجه جميع المعتقدات السلبية وذلك بشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية.

يُشار إلى أن البرنامج يعمل على دعم 12 قضية هي: "التمكين الاقتصادي، التعليم، صحة الأم والطفل، التربية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، مكافحة المخدرات، الهجرة غير النظامية، الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، والمواطنة".

