محل أنظار أندية القمة | رسالة من فرج عامر لمتابعيه

وجه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، رسالة خاصة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكنب عامر: “احمد حكم مساك سموحة محل انظار اندية القمة”.

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على تصريحات المدير الفني لنادي بيراميدز بعد الهزيمة أمام الأهلي في كأس السوبر.

وكتب عبر فيسبوك: "عيب الكلام اللي قالة باتشيكو ، هو اتغلب بالرغم إن معاة فريق قوي جدا ولاعبين مميزين وإمكانياتهم الفنية أعلى من قدراته التدريبية ، ولعبوا مباراة رائعة ، لكن هو كان عايز يمنع إدارة بيراميدز من اتخاذ قرار ضده وأيضا بيحاول يفكر في مستقبله التدريبي وجايز بعد كلامه الزمالك يرجعه".