الزموا منازلكم .. بيان عاجل من الجيش السودانى

قال الجيش السوداني اليوم الاثنين للمواطنين في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ، :"تخوض قواتكم المسلحة معركة العزة والكرامة لإنهاء التمرد وبسبب اتخاذ مليشيا حميدتي المواطنين دروعا بشرية بالاحتماء بالأحياء السكنية والمرافق الصحية فلسلامتكم يرجي الالتزام بالآتي :
-تجنب مواقع الاشتباكات قدر المستطاع
-تشجيع وتقوية العمل المجتمعي داخل الأحياء السكنية.
-تقديم الخدمات للمحتاجين بجوارك وإدارة الأزمة بحكمة.
-تعلم مبادئ الإسعافات الأولية للضرورة من خلال وسائل التواصل المتاحة.
-تقديم الخدمات والتكافل الاجتماعي والتعامل مع الأزمات.
-تجنب التعامل مع الأسلحة والذخائر ومخلفات المعارك.