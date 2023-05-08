الزموا منازلكم .. بيان عاجل من الجيش السودانى

قال الجيش السوداني اليوم الاثنين للمواطنين في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ، :"تخوض قواتكم المسلحة معركة العزة والكرامة لإنهاء التمرد وبسبب اتخاذ مليشيا حميدتي المواطنين دروعا بشرية بالاحتماء بالأحياء السكنية والمرافق الصحية فلسلامتكم يرجي الالتزام بالآتي :

-تجنب مواقع الاشتباكات قدر المستطاع



-تشجيع وتقوية العمل المجتمعي داخل الأحياء السكنية.



-تقديم الخدمات للمحتاجين بجوارك وإدارة الأزمة بحكمة.





-تعلم مبادئ الإسعافات الأولية للضرورة من خلال وسائل التواصل المتاحة.



-تقديم الخدمات والتكافل الاجتماعي والتعامل مع الأزمات.



-تجنب التعامل مع الأسلحة والذخائر ومخلفات المعارك.