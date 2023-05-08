نظف ملابسه من آثار الجريمة داخل الحمام|اعترافات قاتل زوجته في النزهة أمام المحكمة

فتحت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، الباب للنيابة العامة لسرد مرافعتها في قضية محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بإنهاء حياة زوجته طعنًا بسلاح أبيض داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة، وتمثل المستشار داليا محمود النيابة العامة في مرافعتها، وسبق للمستشار داليا محمود وان ترافعت في قضية المتهم بقتل محامي كرداسة.

اعترافات المتهم

وقال المتهم، إنه دائم الشجار مع المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، وانفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته، كما أنه أثناء تواجده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب.

وأشار المتهم، إلى أنه عقب التعدي عليها بالضرب توجه إلى المطبخ واستل سلاحين أبيض، وتوجه نحوها وقام بتسديد لها عدة طعنات متفرقة بجسدها، وأنه عقب سقوطها وانهاءه جريمته ومفارقة زوجته للحياة داخل الشقة، دخل الحمام ونظف ملابسه من آثار الجريمة ثم بعثر في محتويات الشقة لإضلال رجال الشرطة وإثبات أنها واقعة سرقة، ثم تركها وتوجه إلى الكافيه لمباشرة عمله حتى لا يشك فيه أحد.

واستكمل المتهم، أنه أثناء تواجده داخل الكافيه وصل شقيق المجني عليها، وبسؤاله عن المجني عليها أخبره أنها موجودة في الشقة، وأعطى له مفاتيح الشقة للاطمئنان على المجني عليها.

وفاة ربة منزل بالنزهة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على سيدة متوفية بمسكنها كائن بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على “ربة منزل - مقيمة بمحل البلاغ”، متوفية وبها إصابات عبارة عن جرح بالرقبة، وعدة طعنات متفرقة بالجسم.

وبسؤال شقيق المتوفاة عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، قرر بأنه حال اتصاله هاتفيًا بشقيقته تبين عدم تجاوبها فتوجه للمنطقة محل سكنها وتقابل مع زوجها مالك كافيه بالمنطقة محل البلاغ، ومقيم بذات العنوان، وبسؤاله عـن شـقيقته قرر تواجدها بالشقة سكنهما، وقام بتسليمه مفتاح الشقة للاطمئنان عليها.

وأضاف أنه لدى دخوله تفاجأ بها متوفيه وبها اثار طعن في الرقبة وبها عدة طعنات متفرقة بجسدها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال تواجدهما بالشقة محل سكنهما حدث بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب باستخدام (2 قطعة سلاح أبيض ) تحصل عليهما من مطبخ الشقة، نتج عن ذلك إصابتها المنوه بها والتي أودت بحياتها، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.