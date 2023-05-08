بدون عقوبات.. أحمد حسن يكشف مفاجآت في تقرير الحكم والمراقبة بمباراة السوبر

كتب اللاعب أحمد حسن تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن:"مصدر داخل اتحاد الكرة: تقرير الحكم والمراقب لم يتضمن الحاجة لأي عقوبات على لاعبي الأهلي أو بيراميدز".

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، تفاصيل جديدة حول استئناف محمود كهربا نجم النادي الأهلي عقب صدور قرار من لجنة الانضباط بإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وأفادت المصادر ذاتها، أن لجنة الاستئناف سوف تنظر الطلب المقدم من جانب اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، بعد الفصل فى دعوي النادي الأهلي أمام القضاء الإداري لحل لجنة الانضباط والمقرر النظر بها منتصف شهر مايو الجاري.