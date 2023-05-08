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رئيس التحرير
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برلمان

المؤتمر: تقدمنا بمشروع قانون جديد للأحزاب يتماشى مع طموحات الجمهورية الجديدة

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أن العمل الحزبي في مصر يعاني من قصور كبير سواء من خلال التواصل والانتشار مع المواطنين أو من خلال الدعم المقدم لها من الدولة ، مشيرا إلى أن الحزب تقدم بمقترحات من شأنها أن تؤدي إلى إصلاح الحياة الحزبية وأهمها ضرورة التقدم بمشروع قانون جديد للأحزاب بدلا من القانون الحالي 40 لسنة 1977 بحيث يتماشى مع متطلبات الوقت الحالي وطموحات الجمهورية الجديدة والعمل على تقليل عدد الاحزاب البالغ حاليا 106 حزب سواء بإتاحة الدمج أو وضع قواعد جديدة للحد من هذا العدد لافتا إلى أن الاعتماد على الكيف وليس الكم سيكون أفضل لإثراء الحياة السياسية بجانب أنه يجب أن يكون للحزب قواعد في الشارع المصري وأن يكون له تمثيل نيابي مناسب.

وتابع فرحات فى بيان صحفى له : من بين المقترحات الخاصة بالمحور السياسي الخاص بالأحزاب النظر في دعم وتمويل الأحزاب ماديا من جانب الدولة لفترة انتقالية نقترح أن تكون خمس سنوات وان يتم دعوة كافة الأحزاب غير الممثلة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الى جلسات الاستماع بالمجلسين للاستماع الى الرؤى الحزبية في الموضوعات ومشروعات القوانين خاصة ما تمس المواطن وأخيرا ضرورة الحد من تدخل المال السياسي في النظام الانتخابي ووضع قواعد وقيود وسقف للإنفاق المالي.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن النظم الانتخابية تختلف حسب طبيعة كل بلد و النظام المطبق حاليا في مصر هو القائمة المطلقة المغلقة و يتم تطبيقه لتماشيه مع الوضع الذي وضع عليه دستور 2014 وهناك اقتراحات تقدمنا بها وهي أن يتم تطبيق نظام القائمة النسبية ولكن من وجهة نظري الإشكالية ليست في النظام المطبق ولكن في كيفية تطبيقه وكيفية الاختيار في القوائم وعلينا ضرورة البحث عن الية لاختيار الشخصيات التي لها خبرة وكفاءة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتكون ضمن مكونات القوائم لكي ياتي وينتج عن ذلك برلمان قوي فاعل يسهم في النهوض بمصر ويتوافق مع بداية انطلاق الجمهورية الجديدة.

العمل الحزبي اللواء دكتور رضا فرحات الحياة الحزبية الحياة السياسية الجمهورية الجديدة

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