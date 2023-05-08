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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميار شريف تواصل كتابة التاريخ وتتقدم للمركز 43 عالميا في التنس

ميار شريف
ميار شريف

واصلت نجمة التنس العالمية ميار شريف ذات ال 27 عاما تألقها وتحقيق المزيد من الانجازات وكتابة التاريخ .. حيث نجحت في التقدم إلى المركز 43 فى التصنيف الدولى للاعبات التنس المحترفات وذلك للمرة الأولى فى مشوارها.

وبذلك قامت النجمة ميار شريف بالقفز 12 مركزا دفعة واحدة من 59 الى 43 عالمياً بعد نتائجها المميزة فى بطولة مدريد ماسترز الاخيرة وبلوغها للمرة الأولى دور الثمانية.

وسبق ان وصلت ميار للمركز 44 عالمياً فى العام الماضى 2022 قبل تعرضها للإصابة فى بطولة رولان جاروس وغيابها عن الملاعب لتتراجع للترتيب 66 مع نهاية العام ذاته.

وبدأت ميار مشوار الارتقاء فى التصنيف العالمى منذ عام 213 وكانت فى الاعوام من 2013 رقم641 و 2014 رقم 865 و 2017 رقم780 و 2018 رقم 779  و 2019 رقم 212 و 2020  رقم 132.

وكانت القفزة الكبرى فى عام 2021 باقتحامها للمرة الاولى قائمة افضل 100 لاعبة على مستوى العالم بالوصول للترتيب 61 عالميا.

وفى  2022 حافظت على وجودها ضمن المائة الكبار وانهت العام بالمركز 63 رغم الإصابة التى تعرضت لها وابعدتها عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة.

ومازال أمام نجمتنا العالمية الفرصة لتحقيق المزيد من تحسين ترتيبها العالمى خلال العام الجارى حيث مازال أمامها العديد من المشاركات العالمية.

من جهة أخرى أشاد اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى بالنجمة ميار شريف وبلوغها المركز 43 عالمياً للمرة الأولى متمنيا لها المزيد من التفوق العالمى ورفع علم مصر فى كافة محافل التنس العالمية.

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