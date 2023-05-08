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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

وفاء مكي
وفاء مكي

أثارت الإعلامية ميار الببلاوي موجة واسعة من الجدل بعد تصريحاتها الاخيرة عن قضية وفاء مكي وسجنها بسبب تعذيب خادمتين تعملان لديها منذ 23 عاما.

دليل براءة وفاء مكي ترويه ميار الببلاوي

بعد مرور 23 عاما على قضية الفنانة وفاء مكي بتهمة تعذيب خادمتين تعملان لديها قررت  الاعلامية ميار الببلاوي كشف الحقيقة التي سكتت عنها بسبب تعرضها للتهديد بإنهاء حياة ابنها .

القصة بدأت خلال الساعات الماضية بعدما ظهرت الفنانة وفاء مكي في احد البرامج التليفزيونية وأكدت زميلتها الفنانة هند عاكف أن ميار الببلاوي تحدثت معها بخصوص إخفائها شهادة براءة الفنانة وفاء مكي منذ ما يقرب من 23 عاما وأنها ترغب في الظهور والإدلاء بالشهادة حتى تتخلص من عقدة الذنب. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي...

وفاء مكى ميار الببلاوي قضية وفاء مكي

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