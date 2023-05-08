سيمنس تسلم 4 محطات محولات متنقلة للشركة المصرية لنقل الكهرباء

أعلنت سيمنس الالمانية للطاقة، عن نجاحها في إقامة ونشر 4 محطات محولات متنقلة وتسليمها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث جرى تصميم هذه المحطات الأربعة بشكل يتناسب مع تطوير أعمال نقل وتوصيل الكهرباء بصورة مؤقتة وعاجلة للمشاريع.

ومن المنتظر أن تساهم التحسينات الهامة التي تم إدخالها، في زيادة مرونة الشبكة القومية واستقرار تغذية الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تعزيز توصيلات الشبكة في المناطق التي تحتاج الى تغذية عاجلة لمشاريع التنمية ومن ضمنها المشاريع الزراعية.

وتضمن نطاق أعمال سيمنس للطاقة توريد 2 مفاتيح العزل المعزولة بالغاز ذات قدرة 220 كيلو فولت، و2 مفاتيح العزل المعزولة بالغاز ذات قدرة 66 كيلو فولت، و4 محولات (2 محول جهد 220/22 كيلو فولت وبسعة كهربائية 60 ميجا فولت أمبير للوحدة، و2 محول جهد 66/22 كيلو فولت وسعة كهربائية 40 ميجا فولت أمبير)، بالإضافة إلى مفاتيح العزل ذات قدرة 22 كيلو فولت ميجا فولت، ولوحات للتوزيع الكهربائي تعمل بالتيار المتردد والمستمر AC/DC، ومحولات إضافية ونظم للتحكم والحماية. وستوفر المحطات الفرعية المتنقلة إجمالي 200 ميجا فولت وات للمساعدة على نقل الطاقة للمشاريع بصورة عاجلة لحين الانتهاء من التغذية الدائمة عن طريق المحطات الدائمة.

وقالت ليلى الحارص، العضو المنتدب لشركة سيمنس للطاقة في مصر: "يعد الوقت عامل هام في إقامة وتسليم المشاريع وحلول الطاقة المستدامة، حيث يجب نشر الحلول الفنية على نطاق واسع حتى نتمكن من تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة".

وتابعت الحارص: "لدى مصر خطة واضحة للتوسع بصورة مستدامة في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية بما فيها القطاع الزراعي، وتفخر سيمنس للطاقة، مرة أخرى، بأن تكون احد اهم الشركاء الرئيسين للدولة في تنفيذ هذه الخطة، ولهذا يسعدنا أن نتعاون مع الحكومة في إقامة وتسليم أحدث حلول الشبكات الكهربائية لمساعدة مصر على تحقيق رؤيتها".

وأضافت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن تلبية احتياجاتنا من الطاقة وفي نفس الوقت تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يرتبط بصورة رئيسية بقدرتنا على تطوير قدرات قطاع الطاقة المحلي. وبصورة أبسط، لا يمكن لقطاع الطاقة تحقيق التحول المرغوب إلا من خلال نظم لنقل الطاقة تتسم بقوتها وترابطها ومرونتها.