الاستثمارات الصينية.. مدبولي: نُثمن دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استثمار الفرص والإمكانات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حول موقف الاستثمارات الصينية الحالية والمستقبلية في المنطقة الاقتصادية.



وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة واهتمامها بملف الاستثمار، وتهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمارات إلى مصر، مُثمناً الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستثمار الفرص والإمكانات التي تتمتع بها المنطقة في جذب الاستثمارات واحتضان مشروعات تدعم التشغيل وتوفر فرص العمل.



وخلال التقرير، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الشركات الصينية تشغل النسبة الأكبر بين إجمالي عدد الشركات في المناطق التابعة لشركة تيدا، بواقع 134 شركة صينية، من إجمالي 136 شركة بـ "تيدا"، وذلك برؤوس أموال مصدرة بلغت نحو 2.4 مليار دولار، في قطاعات صناعية، وخدمية، وإدارية، وتجارية، بإجمالي فرص عمل تزيد على 10 آلاف فرصة عمل حتى نهاية مارس 2023.



كما أشار التقريرإلى نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء، للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة في مارس 2023، والتي شهدت افتتاح 4 شركات صينية ضمن المرحلة الثانية من منطقة "تيدا"، وهي شركة "فان يانج ـ مصر المحدودة"، لانتاج الأقمشة والبطاطين والمفروشات، باستثمارات 60 مليون دولار، توفر 3200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعمل بطاقة انتاجية 30 ألف طن سنوياً.

وشركة "يان جيانج ايجيب المحدودة"، لإنتاج منتجات النظافة الصحية والأقمشة غير المنسوجة من منتجات صناعية، بتكاليف استثمارية 18 مليون دولار، توفر فرص عمل لـ 124 عاملاً مصرياً، و 8 صينيين، وتعمل بطاقة انتاجية 11280 طناً من الأقمشة غير المنسوجة من ألياف صناعية، و 2500 وحدة من البولي ايثيلين، و 900 طن ماستر باتش. وشركة "ميديا ايجيبت" لإنتاج غسالات الأطباق، بتكاليف استثمارية 25 مليون دولار، توفر 270 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعمل بطاقة إنتاجية 1.5 مليون غسالة سنوياً، وشركة "هنج تونج اوبتيك اليكتريك"، لإنتاج كابلات الألياف الضوئية، بتكاليف استثمارية 6 ملايين دولار، توفر 100 فرصة عمل مباشرة، وتعمل بطاقة إنتاجية 2 مليون وحدة، ويكرس كامل انتاجها حالياً لصالح الشركة المصرية للاتصالات.



وتطرق وليد جمال الدين، للاستثمارات الصينية المستقبلية، موضحاً أنه نتيجة لمتابعة الهيئة للمطورين الصناعيين بالسخنة، وعقد لقاءات متعددة معهم، فإن شركة "تيدا" الصينية بالتنسيق والتعاون مع الهيئة تبذل جهدا كبيرا في الترويج لمشروعات جديدة كبيرة يبلغ عددها 8 مشروعات باستثمارات تزيد على 5 مليارات دولار، تتخصص في أنشطة ومجالات استثمارية مختلفة، وهي مشروع شركة "تيان اي للكيماويات"، لانتاج منتجات البروم، ومشروع شركة "شين شينغ لمواسير الزهر"، لانتاج مواسير الزهر والحديد، ومشروع شركة "سينوما للعلوم والتكنولوجيا"، لإنتاج ريش طواحين الهواء، ومشروع شركة "جريت وول موتورز"، لإنشاء مجمع صناعي كبير لانتاج السيارات والمحركات وقطع غيارها، ومشروع شركة "ون جو وان خونغ"، لصناعة السيراميك، ومشروع شركة "توسعات شركة ميديا جروب، لتصنيع الأجهزة المنزلية، ومشروع شركة "جينغ كاى جروب"، لتغليف المواد الغذائية وصناعة النسيج الحديث من البولي ايثلين، ومشروع شركة "دونج باي"، لتصنيع المبردات، وتوفر تلك المشروعات نحو 7 آلاف فرصة عمل.



ولفت المدير التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أنه هناك استثمارات مستهدفة للهيئة تزيد على 6 مليارات دولار؛ نتاج الجهود الترويجية للهيئة خارج نطاق "تيدا"، وتتنوع تلك الاستثمارات، ما بين الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، في ضوء الاهتمام العالمي بإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء الأمونيا الخضراء أو الميثانول الأخضر، تقدمت عدد من الشركات والتحالفات العالمية، العاملة في هذا المجال، من بينها شركتان صينيتان بعروضها المبدئية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية.



كما تطرق إلى جهود الهيئة المباشرة في استهداف شركات صينية في قطاعات أخرى متنوعة خلال عام 2023، ومنها شركة "kingdom" الصينية في شنغهاي، بمجال المنسوجات والغزول الكتانية، مستهدفة التصدير لأوروبا بنسبة 100%، باستثمارات متوقعة تصل إلى أكثر من 60 مليون دولار، لإنتاج مجمع مصانع متلاصقة لإنتاج المنسوجات والغزول الكتانية، وتوفر فرص عمل متوقعة تفوق 1200 فرصة عمل، وكذا شركة هوبو الصينية بأنشطتها المتنوعة في مجالات حلول إنتاج الوقود وبناء محطاتها وتداول وتخزين وتموين السفن بالموانئ بناء على الخبرة الجيدة، في بناء محطات تموين السفن والمركبات بالهيدروجين الأخضر. وفي مجال الموانئ واللوجستيات تحالف عالمي من شركة هاتشيسون القابضة الصينية ـ وكوسكو الصينية للخطوط الملاحية.



وفيما يتصل بالجهود الترويجية المستقبلية لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية، خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، أكد وليد جمال الدين استمرار دور الهيئة في الترويج للفرص الواعدة بالمنطقة، وجذب الاستثمارات، لافتاً في هذا السياق إلى زيارة مرتقبة هذا الشهر إلى الصين بالتعاون مع شركة تيدا مصر والشركة الأم لها في الصين، للقاء المزيد من الشركات المستهدفة من الصين.



تجدر الإشارة إلى وجود شركتين رئيسيتين مسؤولتين عن التنمية والترويج للاستثمار بمنطقة تيدا بإجمالي استثمارات فعلية حتى الآن 240 مليون دولار، وهما شركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالسخنة، وشركة تيدا مصر للاستثمار، وتعد الأخيرة هي الشريك الرئيسي لشركة تيدا لتنمية المنطقة الاقتصادية.



وقد قامت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عام 2013 من خلال شركة التنمية الرئيسية إحدى شركات الهيئة الاقتصادية بالتعاقد مع شركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة على إجمالي مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع، بهدف تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة مشروعات متعددة قادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، تستهدف القطاعات الصناعية المختلفة والتي من ضمنها صناعة الأجهزة الكهربائية، وصناعة المنسوجات، وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، والصناعات المكملة للصناعات الأساسية، وتبلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة للبنية الأساسية لكامل المساحة إلى نحو 200 مليون دولار.