لن يحدث قبل عامين.. أجمل الصور لخسوف القمر حول العالم

شهد محبو الفلك والعلماء في مختلف أنحاء العالم ظاهرة فلكية نادرة، حيث شهد العالم أول خسوف للقمر في العام الجاري يوم الجمعة الموافق 6 مايو وحتى يوم السبت الموافق 7 مايو. وكانت آسيا وأستراليا هما القارتان اللتان حظيتا بأفضل منظر للحدث السماوي.
نشرت شبكة “فوكس نيوز” اجمل الصور التي تم رصدها للخسوف الذي دام أربع ساعات، مر القمر داخل الجزء الخارجي من ظل الأرض، أو ما يُعرف باسم "الظل". وتسبب الخسوف الشبه الخفيف للقمر في جعل القمر خافتًا قليلاً فقط.
وعلى الرغم من أن الخسوف لم يكن دراماتيكيًا مثل الخسوف الجزئي للقمر أو الخسوف الكلي للقمر، والذي يحدث عندما يكون القمر والأرض والشمس مصطفتين تمامًا.
إلا أن المشهد كان مرئيًا لمناطق في العالم التي سمحت الأحوال الجوية بذلك، مثل المملكة العربية السعودية والساحل الغربي لإفريقيا والشرق الأقصى مثل اليابان والجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا.
وكما شهد العالم خسوف القمر، فإن علماء الفلك شاهدوا كوكبًا قديمًا يشبه الشمس للنجوم للمرة الأولى، مما يمكن أن يساعد في فهم مصير الأرض في المستقبل.
ومن المتوقع أن يحدث خسوف القمر القادم في أكتوبر، حيث ستشاهد الأجزاء الشرقية من الأمريكتين جزءًا على الأقل من خسوف جزئي للقمر، كما ستشهده آسيا وإفريقيا وأستراليا وأوروبا.
وسيأتي الخسوف الكلي التالي للقمر في مارس 2025، مع أمريكا الشمالية والنصف الغربي من أمريكا الجنوبية كمواقع مشاهدة رئيسية.