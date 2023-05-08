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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لن يحدث قبل عامين.. أجمل الصور لخسوف القمر حول العالم

صدى البلد

شهد محبو الفلك والعلماء في مختلف أنحاء العالم ظاهرة فلكية نادرة، حيث شهد العالم أول خسوف للقمر في العام الجاري يوم الجمعة الموافق 6 مايو وحتى يوم السبت الموافق 7 مايو. وكانت آسيا وأستراليا هما القارتان اللتان حظيتا بأفضل منظر للحدث السماوي.

خسوف القمر في موسكو، روسيا، Sefa Karacan / Anadolu Agency

نشرت شبكة “فوكس نيوز” اجمل الصور التي تم رصدها للخسوف الذي دام أربع ساعات، مر القمر داخل الجزء الخارجي من ظل الأرض، أو ما يُعرف باسم "الظل". وتسبب الخسوف الشبه الخفيف للقمر في جعل القمر خافتًا قليلاً فقط.

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وعلى الرغم من أن الخسوف لم يكن دراماتيكيًا مثل الخسوف الجزئي للقمر أو الخسوف الكلي للقمر، والذي يحدث عندما يكون القمر والأرض والشمس مصطفتين تمامًا.

خسوف القمر في سريناغار، TAUSEEF MUSTAFA / AFP

 إلا أن المشهد كان مرئيًا لمناطق في العالم التي سمحت الأحوال الجوية بذلك، مثل المملكة العربية السعودية والساحل الغربي لإفريقيا والشرق الأقصى مثل اليابان والجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا.

خسوف القمر في الصين، (Xie Mingfei / VCG عبر

وكما شهد العالم خسوف القمر، فإن علماء الفلك شاهدوا كوكبًا قديمًا يشبه الشمس للنجوم للمرة الأولى، مما يمكن أن يساعد في فهم مصير الأرض في المستقبل.

خسوف القمر في العراق، (Ismael Adnan Yaqoob / Anadolu Agency

ومن المتوقع أن يحدث خسوف القمر القادم في أكتوبر، حيث ستشاهد الأجزاء الشرقية من الأمريكتين جزءًا على الأقل من خسوف جزئي للقمر، كما ستشهده آسيا وإفريقيا وأستراليا وأوروبا. 

خسوف القمر قي مقدونيا، روبرت أتاناسوفسكي / وكالة الصحافة الفرنسية

وسيأتي الخسوف الكلي التالي للقمر في مارس 2025، مع أمريكا الشمالية والنصف الغربي من أمريكا الجنوبية كمواقع مشاهدة رئيسية.

الأرض والشمس الخسوف الجزئي للقمر الخسوف الكلي للقمر

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