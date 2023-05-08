استعادت نور الشربيني لاعبة نادي سبورتنج، التصنيف العالمي للإسكواش، الصادر اليوم الإثنين.

وكسرت نور الشربيني هيمنة مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة، والتي ظلت على قمة التصنيف لمدة 57 أسبوعا، قبل أن تستعيده نور مجددا.

نور الشربيني تعود لصدارة التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش

وكانت نور الشربيني قد توجت الشهر الماضي بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش.

وتسيطر مصر على التصنيف، حيث تراجعت نوران جوهر للمركز الثاني، ثم جاءت هانيا الحمامي في المركز الثالث، وتتواجد نور الطيب في المركز السادس.

كما صعد 9 لاعبين من مصر لمنافسات ربع نهائي بطولة العالم للإسكواش المقامة بشيكاغو و التي يصل مجموع جوائزها 500 ألف دولار للرجال و مثلها للسيدات.