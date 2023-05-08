الأخضر يتهاوى ..هبوط في أسعار الدولار عالميًا

بدأ الدولار التعاملات هذا الأسبوع تحت ضغط، بسبب ترقب صدور بيانات التضخم والقروض، حسبما أفادت رويترز.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة عند 101.11 نقطة، وفي الشهر الماضي، سجل 100.78 نقطة في أدنى مستوى له في عام.

وارتفع الجنيه الإسترليني و وصل الي أعلى مستوى في 11 شهرا وهو 1.2652 دولار، وتتحول الأنظار إليه بشكل خاص قبل زيادة متوقعة لسعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا يوم الخميس.

وصعد الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، والذي سجل في أحدث تداول 87.36 بنس بعد أن انخفض إلى 87.11 بنس يوم الجمعة.

وارتفع اليورو مقابل الدولار 16 بالمئة تقريبا من مستوياته المنخفضة التي سجلها في سبتمبر الماضي.

وصعد 0.25 بالمئة إلى 1.1047 دولار مدعوما بتوقعات بإبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة .

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الأربعاء.

ومقابل الين، كان الدولار أقوى 0.1 بالمئة عند 135.0، على الرغم من انخفاضه 0.46 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8874.

فيما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع وارتفع 0.5 بالمئة إلى 0.6784 دولار.