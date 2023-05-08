تعرف على طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي وشبان قنا بـ كأس مصر

يستعد فريق شبان قنا لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي، ضمن مباريات دور ٣٢ لبطولة كأس مصر والمقرر لها اليوم الاثنين في تمام الساعة السادسة مساء ، علي إستاد القاهرة الدولي.

وأعلن الإتحاد المصرى لكرة القدم عن طاقم التحكيم المصرى الذي سيقود اللقاء بقيادة الحكم محمود منصور حكمًا للساحة ويعاونه كلا من محمود النحاس حكم مساعد أول وإيهاب عبد الباسط حكم مساعد ثاني وأحمد إيهاب حكم رابع .

كان الإتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن موعد مباريات دور الـ٣٢ لمسابقة كأس مصر موسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .



وأجريت قرعة دور ال٣٢ من مسابقة كاس مصر وجاءت كالأتى :

الزمالك مع بروكسي

فاركو مع الاتصالات

سيراميكا مع دكرنس

المقاولون العرب مع الحمام

طلائع الجيش مع الشرقية

البنك الاهلي مع شبان قنا

الاتحاد السكندري مع السكة الحديد

بيراميدز مع راية

الأهلي مع منتخب السويس

الداخلية مع أسوان

المصري مع بترول اسيوط

حرس الحدود مع غزل المحلة

الإسماعيلي مع النجوم

سموحة مع ألو ايجيبت

انبي مع لافيينا

فيوتشر مع طلائع الأسطول