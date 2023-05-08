عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عقب حادث الأتوبيس.. النقل تكشف جهود دعم شبكة الطرق بالوادي الجديد

وزير النقل
وزير النقل

قالت وزارة النقل في بيان إنه ايماء لما نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشان مدى الاهتمام التي توليه الدولة ممثلة في وزارة النقل بمنظومة الطرق التي تخدم الوادي الجديد ومنها طريق (الخارجة – اسيوط)  والذي شهد  وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالطريق صباح يوم الخميس الماضي الموافق 4/5/2023  توضح وزارة النقل الحقائق التالية :

أولا :- 
 شبكة الطرق الرئيسية التي تتبع الهيئة العامة للطرق والكباري التي تخدم مدن ومراكز الوادي الجديد وتربطها بالمحافظات المجاوره ( الجيزة - اسيوط - اسوان  ) تصل اطوالها الى 2000 كم بالإضافة للطرق المحلية التي تتبع المحافظة ومنها على سبيل المثال :
- طريق اسيوط / الخارجه بطول  232 كيلو متر
- طريق اكتوبر / الواحات / الفرافرة / الداخلة بطول 775 كم
- طريق الداخلة / شرق العوينات بطول 375 كم
- طريق شرق العوينات / مفارق درب الأربعين 120 كم
- طريق درب الاربعين / توشكي 226 كم
- طريق بغداد / الأقصر  245 كم

ثانيا :- 
في اطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لدعم شبكه الطرق في كل أنحاء الجمهورية ومنها محافظة الوادي الجديد فقد قامت وزارة النقل بالمجهودات التالية:-
• تم ازدواج الطرق التالية بواقع ثلاث حارات في كل اتجاه للربط مع المحافظات المجاورة وهي : 
- طريق اكتوبر / الواحات / الفرافرة / الداخلة / شرق العوينات / توشكى بطول 1450 كم 
- جاري حاليا ازدواج طريق اسوان  /توشكي بطول 215 كم

- وجاري ازدواج طريق اسيوط / الخارجة وذلك في المسافة من الخارجة في اتجاه اسيوط بطول 70 كم شاملة استعدال منطقة المنحنيات الخطرة بالطريق وسوف يتم استكمال باقي المسافة الى اسيوط تباعاً بعد نهو هذه المرحلة

• بالاضافة إلى أنه تم انشاء عدد من الطرق الفردية طبقاً لحجم الكثافة المرورية على هذه الطرق وهي : -
- طريق بني / مزار البويطي بطول 155 كم
- طريق ديروط / الفرافرة بطول 280 كم
- طريق سيوة / البويطي بطول 100 كم
باجمالي اطوال 535 كم

ثالثا السكك الحديدية :- 
تم التخطيط لإعادة تأهيل خط سكة حديد الوادي الجديد (ابوطرطور ) / قنا بعد سرقة كل القضبان والأنظمة والمهمات أثناء فترة الإنفلات الأمني في 2011  وربطه بالبحر الأحمر عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 600 كم من ابوطرطور / سفاجا حيث سيتبادل الخدمة مع شبكة القطار الكهربائي في محطة فرشوط ومع شبكة السكك الحديدية الحالية في منطقة قنا شرق النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

شعبة الدخان تنفي توقف الشركة الشرقية عن الإنتاج

قرار جمهوري بقبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

ترشيحاتنا

اليوم.. إعلان جدول وخطة جلسات الحوار الوطني للأسبوع المقبل

وزير الخارجية التركي يكشف موعد لقاء أردوغان وبشار الأسد

العامري فاروق يكشف خطة الأهلي لضم صفقات جديدة وموقف كهربا

العامري فاروق يطالب الجماهير بتكثيف الحضور في مباريات الأهلي المقبلة

محكوم عليه بالحبس 733 سنة.. ضبط مالك مجموعة صيدليات هارب من 820 حكما

أول رد من الأهلي بشأن رحيل حمدي فتحي إلى الدوري القطري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الـقـوات الجوية تنفذ تدريبا مشتركا مع الهند بإحدى القواعد المصرية

طريقة عمل كيكة القرفة بمذاق لا يقاوم

لن يحدث قبل عامين.. أجمل الصور لخسوف القمر حول العالم

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

فيديو

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ