الجامعة العربية والبنك الدولي يستعرضان برنامج التكامل الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط

استعرض السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية خلال لقائه بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية السيدة بثينة جرميزي، مديرة ادارة التكامل الإقليمي لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي برنامج التكامل الإقليمي لافريقيا والشرق الأوسط ، بالإضافة لمناقشة التعاون العربي الافريقي في هذا الإطار.



ووفقا لبيان صادر عن الجامعة اليوم فإن الجانبين بحثا آليات وبرامج التعاون العربي الافريقي، والجوانب المختلفة لخطة العمل العربية الأفريقية المشتركة.



كما تم النظر في النهوض بالتعاون بين المنظمات الإقليمية والمؤسسات الفكرية في المنطقتين، وتبادل وجهات النظر حول دور جامعة الدول العربية في تنسيق التعاون العربي الأفريقي في مجالات ذات أولوية، مثل التكامل الاقتصادي ومجالات الطاقة والنقل وتوفير آليات المرونة والتكيف للموارد البشرية في المنطقتين.



وتم التوافق على استمرار تواصل البنك الدولي مع الأمانة العامة للنظر في سبل تطوير التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة.