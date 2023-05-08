سببت كوارث عديدة.. الصفدي: الأردن الأكثر تأثرا بالأزمة السورية

كشف وزير الخارجية الأردني ونائب رئيس الوزراء، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، أن الأردن كان الأكثر تأثرا بالأزمة السورية وكان لابد من اتخاذ خطوات لحلها، مؤكدا أن التعامل مع قضية اللاجئين ليس مسؤولية الدول المستضيفة فقط، وعلى المجتمع الدولي تقديم المساعدة.

ووفقا لقناة "المملكة" الأردنية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الصفدي ونظيره الهولندي فوبكه هويكسترا، حيث ناقش الجانبان العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والأوضاع في السودان.

وأكد الصفدي أنه اطلع نظيره الهولندي على "القضايا الإقليمية، والتطورات المرتبطة بالأزمة السورية وبالمسار العربي السياسي الجديد الذي انطلق بعد اجتماعي جدة وعمان، وبات تحت مظلة جامعة الدول العربية في إطار جهد عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي هذه الكارثة، ويعالج كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية على وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية".

وأوضح أن "الأزمة السورية سببت كوارث عديدة"، مشيرا إلى أن "منهجية إدارة الأزمة التي اعتمدت على السنوات الماضية لم تنتج إلا المزيد من الخراب والدمار والمعاناة للسوريين، والتهديدات لدول المنطقة وفي العالم أيضا".

وتابع الصفدي "بالتالي، كان لا بد من اتخاذ خطوات تأخذنا بالتدرج نحو هذه الأزمة، مدركين تماما أن الطريق صعبة ومعقدة، وأن ثمة قضايا كثيرة يجب التعامل معها".

وأضاف : "نحن بدأنا ومستمرون في هذه الطريق؛ لأن خيار عدم الانخراط هو الاستمرار في الوضع الرهن الذي لا يمكن لنا كدول مجاورة أن نستمر في التعامل معه".