هالاند يشارك في تدريب مانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد غدا ..شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير، متابعيه صورة للاعب النرويجي أرلينج هالاند أثناء مشاركته في تدريب مانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد غدا في دوري أبطال أوروبا.

وكتب شوبير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"هالاند من تدريب مانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد غدا".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي ، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن البلجيكي إيدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، قد كشف مصيره مع العملاق الملكي، في ظل خروجه من حسابات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن ريال مدريد يسعى للتخلص من هازارد في الصيف المقبل، لتوفير راتبه السنوي الضخم (30 مليون يورو)، دون تقديم إضافة فنية للفريق.

وقال هازارد في تصريحات صحفية عقب تتويج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا: "بصراحة ، أخطط للبقاء في ريال مدريد الموسم المقبل".

وقال هازارد في تصريحات صحفية عقب تتويج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا: "بصراحة ، أخطط للبقاء في ريال مدريد الموسم المقبل".

أضاف: "أتوقع أن أبقى في ريال مدريد، وأجدد عقدي مع النادي".

وتوج ريال مدريد بطلال لكأس ملك إسبانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد الفوز على أوساسونا بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.