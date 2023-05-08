صورنا لمدة 16 ساعة.. مخرج "الترعة" يشكف تفاصيل وأسرار الفيلم

أكد المخرج جاد شاهين، مخرج فيلم “الترعة”، أنه عملنا على التحضير للفيلم من 6 أشهر، مشيرا إلى أنه واجهنا مشكلات مادية في البداية ولكنا عملنا على التصوير لمدة يوم واحد لمدة 16 ساعة.

وقال جاد شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السفيرة عزيزة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن فكرة الفيلم جاءنت من "التراث المصري"، مؤكدا أنه تم مراعاه البعد الإنساني، خلال الفيلم.

مخاوف إحساسا بالمسئولية

وتابع مخرج فيلم “الترعة”، انه بعد أن تمت الموافقة على المشاركة في مهرجان “كان”، كان لدي سعادة كبيرة بتحقيق النجاح ولكن لدي مخاوف إحساسا بالمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقنا.