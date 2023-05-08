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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد النواب الأمريكي يشيد بإنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

صدى البلد

أكد أعضاء وفد مجلس النواب الأمريكي أن القاهرة وواشنطن شريكتان يتمتعان بصداقة وعلاقات قوية في العديد من المجالات، مشيدين بما تحقق من إنجازات واضحة من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة)، وتحقيق التنمية الشاملة في كافة القرى.


جاء ذلك خلال استقبال نائب محافظ المنيا الدكتور محمد أبوزيد، وفدا رفيع المستوى من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، خلال زيارتهم للمحافظة؛ للتعرف على جهود الدولة المصرية المبذولة في كافة المجالات.


وأوضحت محافظة المنيا- في بيان، اليوم /الاثنين/- أن نائب المحافظ والوفد استعرضوا أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها محافظة المنيا الملقبة بـ"عروس الصعيد"، من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بها، وأكد نائب المحافظ حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، وقد حظيت المحافظة بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام.


وأشار نائب المحافظ إلى أن هذه المشروعات يأتي في مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة)، وهو المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، فقد كان نصيب محافظة المنيا من المشروع في المرحلة الأولى تطوير 192 قرية و757 تابعا في 5 مراكز، وهي (العدوة ومغاغة وأبو قرقاص وملوى وديرمواس) ويصل عدد المستفيدين فيها نحو 3 ملايين مستفيد أي نصف سكان المحافظة، من خلال تنفيذ 3 آلاف و295 مشروعا في قطاعات الكهرباء والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعي، كما تم إدراج 102 قرية جديدة بمركزي سمالوط وبني مزار ضمن أعمال المرحلة الثانية للمبادرة.


في السياق.. قام الوفد بجولة على كورنيش النيل بالمحافظة، والذي يمتد لمسافة 7 كيلو مترات، وتضمنت جولة الوفد بالمحافظة زيارة كنيسة ودير السيدة العذراء بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط، بعد افتتاح أعمال التطوير التي شهدها مسار رحلة العائلة المقدسة، حيث تعد جبل الطير هي أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في المحافظات الثمانية، التي يتضمنها خط سير العائلة المقدسة في مصر.

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