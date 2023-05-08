بسبب بن جفير.. وفد الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل يلغي حفلا في يوم أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يكون هناك حفل للاستقبال الدبلوماسي في يوم أوروبا بتل أبيب، من أجل عدم إعطاء منبر لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير للكلام خلال هذا اليوم.

وقالت صحيفة إسرائيل اليوم" إن الاتحاد الأوروبي كان ينظر في إلغاء الحدث برمته بعد تعيين بن جفير ممثلاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلية ، لكن في النهاية اكتفى الوفد الأوروبي بإلغاء حفل الاستقبال الدبلوماسي.

قال وفد الاتحاد الأوروبي: “يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى الاحتفال بيوم أوروبا في 9 مايو ، مثل كل عام”.

وأضاف: "لسوء الحظ ، قررنا هذا العام إلغاء الاستقبال الدبلوماسي ، لأننا لا نريد تقديم منصة لأولئك الذين تتعارض وجهات نظرهم مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".

ووفقا للصحيفة فأن ذلك يأتي بعد أن أصر بن جفير على الحضور إلى الحدث رغم الرفض الأوروبي ، مشيرة إلى أنه استعد لإلقاء كلمة حول موضوع الحرب ضد الإرهاب.



وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن الاتحاد الأوروبي، رفضه قرار إسرائيل بمشاركة بن جفير في يوم أوروبا، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن سفارة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية تطلب عدم تمثيل بن غفير للحكومة الإسرائيلية في حفل الاستقبال بمناسبة يوم أوروبا، الذي سيتم تنظيمه غدا الثلاثاء المقبل في تل أبيب.



وأوضحت السفارة أنها لا تؤيد الآراء السياسية للوزير المتطرف أو حزبه، قائلة: "في الواقع، تتعارض العديد من تصريحاته وآرائه السابقة مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".