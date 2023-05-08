النشرة الدينية.. وفاة إمام الحرم النبوي محمد خليل القارئ.. وحكم عدم صيام الست من شوال

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
الأضحية أم العقيقة .. أيهما يقدم حال عدم استطاعة الجمع بينهما ؟
الشيخ محمد خليل القارئ .. 6 معلومات لا تعرفها عن إمام المسجد النبوي
نويت شراء أضحية ولكني تراجعت لعدم القدرة على ثمنها فهل علي إثم؟
هل يجوز جمع الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟.. أمين الفتوى يجيب
هل يجوز صيام الاثنين والخميس بنيتيّ التطوع والست من شوال.. الإفتاء توضح
حكم عدم صيام الست من شوال.. الإفتاء توضح كم نعمة تخسر