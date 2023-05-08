بدء أعمال الندوة 62 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية بالجامعة العربية

بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم “الاثنين” أعمال الندوة 62 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية برئاسة ممثل المملكة العربية السعودية العميد بدر بن عبدالرحمن السيف.

وتناقش الندوة على مدى 11 يوما توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية في المجالات التالية ( أسلحة الدمار الشامل)؛ (الإشارة ونظم المعلومات)، ( الإمداد المشترك: التموين -النقل - الخدمات الطبية).

وألقى السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية كلمة نقل فيها تقدير الأمين العام للجامعة العربية لدور هذه الندوة والمشاركين فيها في مواصلة عقد هذه الندوات التي تعود بالفائدة الكبيرة على القوات المسلحة في الدول العربية، وتعزيز فرص التعاون المشترك فيما بينها.

وأكد الذوادي أهمية هذه الندوة خاصة وأنها تعزز فرص التعاون المشترك بين الجيوش العربية، لما للمصطلحات الموحدة من أهمية في تسهيل العمليات والتدريبات المشتركة وتعزيز العمل العربي العسكري المشترك وتوحيد الرؤى والعقائد العسكرية بين مختلف الدول العربية.

وأضاف أنه بناء على توصيات الندوة (61) السابقة فقد اجمعت الوفود المشاركة أن يكون موضوع هذه الندوة هو دراسة المصطلحات والمفاهيم العسكرية لأسلحة الدمار الشامل؛ و الإشارة ونظم المعلومات ؛والإمداد المشترك التموين - النقل - الخدمات الطبية، وذلك بقصد تجميعها وإصدار معجم للمصطلحات العسكرية (محدث) يتضمن توحيد كافة المصطلحات العسكرية المستخدمة في قواتنا المسلحة العربية حتى عام 2023.

من جانبه أكد ممثل السعودية أن اجتماع اليوم هو استمرار للجهود المبذولة من قبل جامعة الدول العربية من خلال قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، بغية تكريس مبدأ التعاون والتقارب من خلال إصدار دراسات ومواضيع موحدة باتفاق الجميع، لتحقيق الأهداف المنشودة في نجاح العمل العسكري للقوات المسلحة العربية ويخدم الأمة العربية وتوحيد الجهود لإنجاح مشروع العمل العسكري المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية.