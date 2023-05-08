عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء أعمال الندوة 62 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية بالجامعة العربية

صدى البلد

بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم “الاثنين” أعمال الندوة 62 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية برئاسة ممثل المملكة العربية السعودية العميد بدر بن عبدالرحمن السيف.

وتناقش الندوة على مدى 11 يوما توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية في المجالات التالية ( أسلحة الدمار الشامل)؛ (الإشارة ونظم المعلومات)، ( الإمداد المشترك: التموين -النقل - الخدمات الطبية).

وألقى السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية كلمة نقل فيها تقدير الأمين العام للجامعة العربية لدور هذه الندوة والمشاركين فيها في مواصلة عقد هذه الندوات التي تعود بالفائدة الكبيرة على القوات المسلحة في الدول العربية، وتعزيز فرص التعاون المشترك فيما بينها.

وأكد الذوادي أهمية هذه الندوة خاصة وأنها تعزز فرص التعاون المشترك بين الجيوش العربية، لما للمصطلحات الموحدة من أهمية في تسهيل العمليات والتدريبات المشتركة وتعزيز العمل العربي العسكري المشترك وتوحيد الرؤى والعقائد العسكرية بين مختلف الدول العربية.

وأضاف أنه بناء على توصيات الندوة (61) السابقة فقد اجمعت الوفود المشاركة أن يكون موضوع هذه الندوة هو دراسة المصطلحات والمفاهيم العسكرية لأسلحة الدمار الشامل؛ و الإشارة ونظم المعلومات ؛والإمداد المشترك التموين - النقل - الخدمات الطبية، وذلك بقصد تجميعها وإصدار معجم للمصطلحات العسكرية (محدث) يتضمن توحيد كافة المصطلحات العسكرية المستخدمة في قواتنا المسلحة العربية حتى عام 2023.

من جانبه أكد ممثل السعودية أن اجتماع اليوم هو استمرار للجهود المبذولة من قبل جامعة الدول العربية من خلال قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، بغية تكريس مبدأ التعاون والتقارب من خلال إصدار دراسات ومواضيع موحدة باتفاق الجميع، لتحقيق الأهداف المنشودة في نجاح العمل العسكري للقوات المسلحة العربية ويخدم الأمة العربية وتوحيد الجهود لإنجاح مشروع العمل العسكري المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

قرار جمهوري بقبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

شعبة الدخان تنفي توقف الشركة الشرقية عن الإنتاج

ترشيحاتنا

أهمية الحوار الوطني لدعم الأسرة المصرية.. ريهام الشبراوي تكشف التفاصيل

وزير الخارجية يسلّم رسالة من السيسي إلى رئيس تشاد

السيسي يوجه بالاهتمام بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية وإبراز طابعها الفريد

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

معبر قسطل يشهد زيارة وفد من منظمات أممية ومؤسسات دولية مختلفة|صور

الاعتماد والرقابة : السياحة العلاجية كنز للدخل القومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات جديدة لضيوفك.. طريقة عمل كافيه لاتيه مثلج

5 أطعمة غنية بالألياف يجب تناولها يوميا.. تعرف على فوائدها

الـقـوات الجوية تنفذ تدريبا مشتركا مع الهند بإحدى القواعد المصرية

طريقة عمل كيكة القرفة بمذاق لا يقاوم

فيديو

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ