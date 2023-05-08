وزير خارجية الأردن يطالب بحشد دعم مالي وسياسي لوكالة "أونروا"

ثمّن أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، الدعم المستمر الذي تقدمه هولندا لمساعدة بلاده في مواجهة التحديات الاقتصادية، وكذا أعباء اللجوء، سواءً على المستوى الثنائي أو عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، خلال مؤتمر صحفي نقلته "القاهرة الإخبارية "مع نظيره الهولندي فوبكه هويكسترا، أن هولندا شريك حقيقي لبلاده، وقدمت وتقدم الكثير للإسهام في مواجهة هذا العبء (استضافة اللاجئين).

وأوضح أن مؤتمر بروكسل للاجئين سينعقد وسيكون هنالك فرصة للحديث حول الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المستضيفة ولمنظمات الأمم المتحدة المعنية باللاجئين.

وأشار إلى أن هناك نقصًا في الدعم المتوفر لتلك المنظمات وللدول المستضيفة، داعيًا إلى تمكين هذه المنظمات والدول المستضيفة من تقديم سبل العيش الكريم للاجئين السوريين.

لا يمكن الاستغناء عن دورها الحيوي

وأشاد بدور وكالة أونروا لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين، مشددًا على أنه لا يمكن الاستغناء عن دورها الحيوي، مثمنًا دعم هولندا للوكالة والتطلع للعمل مع المجتمع الدولي لحشد الدعم المالي والسياسي لها، حتى تستمر في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.