وكيل صحة البحر الأحمر يُوجه بحل جميع المشكلات بمنافذ تقديم الخدمات الطبية

عقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة وتوزيع المهام، ومناقشة خطط التشغيل بالمنشآت الصحية.

كما ناقش وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع، خطة العمل ومؤشرات الأداء خلال الفترة المقبلة، وضرورة وضع خطة للمرور الدوري على كافة المنشآت، وعرض خطة المرور الخاصة بكل إدارة عليه لاعتمادها، وكتابة تقرير عن كل زيارة متضمنا الإيجابيات والسلبيات بسير العمل، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والعمل على سرعة حل جميع المشكلات لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المواطنين في منافذ تقديم الخدمات الطبية.

وأكد على ضرورة توافر الأكسجين الكافي للمرضى، والتأكد من أرصدة المستلزمات الطبية في المستشفيات، ومعرفة خطة العمل الخاصة بكل إدارة، ومناقشة ومراجعة القوى البشرية بالمنشآت التابعة للمديرية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد وكيل وزارة الصحة ضرورة إرضاء المنتفعين، وتقديم كل الدعم لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، وأن الهدف هو تقديم أفضل الخدمات الطبية، وضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.