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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البامية شادة حيلها| الكيلو بـ40 جنيها .. والفلاحين تكشف سبب ارتفاع سعرها

صدى البلد

كشف حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، عن أسباب إرتفاع أسعار البامية حاليا والذي  يرجع إلى قلة المعروض من الإنتاج حاليا وزيادة الطلب على البامية في بشائر إنتاجها.

سعر كيلو البامية

وقال  أبوصدام خلال بيان له اليوم إن كيلو البامية وصل 40 جنيه ونبات الباميه يصل طوله لـ 2 متر تنتج ثمار علي شكل قرون تؤكل طازجه أو مطبوخه وهي صغيره الحجم  تتخشب اذا زاد حجم القرون وهي تجني يوميا عند إرتفاع درجات الحرارة وكل يومين في المناخ الدافي وكل 4 ايام عند انخفاض درجات الحرارة وينتج فدان الباميه  2 طن من القرون الصغيره تقريبا في العروات المبكرة والعروات المتأخرة وفي الظروف المناسبة ينتج نحو 3 طن قرون صغيره الحجم.

 

وتابع قائلا:"تجني الباميه باستخدام مقص مع ارتداء العامل قفاز لتجنب الاصابه بأشواك البامية ، وتزرع في مصر طوال العام في اربع عروات اساسيه هي العروه الصيفيه المبكره وتزرع  في يناير وفبراير  في صعيد مصر غالبا تحت الأنفاق البلاستيكية والعروة الصيفية المتأخرة وتزرع في مارس وابريل ومايو وهي العروة التي تزرع في جميع أنحاء مصر والعروة الخريفية وتزرع في يوليو واغسطس والعروة الشتوية وتزرع في سبتمبر".  

وأضاف :"يمكن زراعة البامية في الصوب الزراعية في أي وقت من العام ويبدأ جمع ثمارها بعد شهر الي 3 اشهر من الزراعة حسب الصنف ووقت ومكان  وطريقة الزراعة ويستمر الجمع من المحصول لمدة شهرين علي الأقل".

 
وأكد أن ثمار الباميا الموجودة حاليا هي من إنتاج العروة الصيفية المبكرة وهي مساحات قليلة بسبب إرتفاع تكلفة زراعتها تحت الأنفاق البلاستيكية وإنتاجها ضعيف لانخفاض حرارة الجو ولا تزال نباتات البامية في بداية إنتاجها.

ونوه أبوصدام إلي أن أغلب المنتجات الزراعية تكون مرتفعة الأسعار في بدايتها ثم تبدأ في الانخفاض مع زيادة نضج المحاصيل ، مبشرا عشاق البامية من المواطنين أن أسعار البامية تتجه نحو الانخفاض مع زيادة الكميات المنتجة كلما ارتفعت حرارة الطقس.

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