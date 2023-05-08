خلال فصل الصيف.. 5 إجراءات وقائية لحماية مرضى الحساسية الصدرية

قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إن مريض الحساسية الصدرية يمكن أن يعاني في الصيف بسبب عدة عوامل، مثل:

1. الحرارة والرطوبة: قد تؤدي الحرارة والرطوبة العالية في الصيف إلى تفاقم أعراض الحساسية الصدرية، مثل السعال وضيق التنفس.

2. التعرض للغبار والعوادم والحشرات: يمكن أن يزداد التعرض للغبار والعوادم والحشرات في الصيف، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض الحساسية الصدرية.

3. التعرض للعطور والمنظفات: يمكن أن تزيد التعرض للعطور والمنظفات في الصيف بسبب استخدام الناس لهذه الأشياء بكثرة، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض الحساسية الصدرية.

4. التعرض للحيوانات الأليفة: قد يزداد التعرض للحيوانات الأليفة في الصيف نظرًا لأن الناس يقضون المزيد من الوقت في الهواء الطلق، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض الحساسية الصدرية.

للحد من تفاقم أعراض الحساسية الصدرية في الصيف، ينصح باتباع الإجراءات التالية:

1. استخدام وسائل التهوية المناسبة في المنزل والمكتب.

2. تجنب التعرض المباشر للشمس في الساعات الأكثر حرارة.

3. تنظيف المنزل والأثاث بانتظام للتخلص من الغبار والعوادم.

4. تجنب استخدام العطور والمنظفات الكيميائية القوية.

5. تجنب التعرض للحيوانات الأليفة إذا كان لديك حساسية تجاهها.