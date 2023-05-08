الإعدام شنقا لـ قتلة سائق تاكسي ودفنه في صحراء الفيوم ..شاهد

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الإثنين، حكما بالإعدام شنقا لمتهمين والسجن المؤبد لآخر فى القضية التى شغلت الرأى العام فى محافظة الفيوم، لقيام المتهمين بقتل سائق تاكسى استدرجوه من القاهرة و قتلوه ثم تخلصوا من جثته بدفنها فى صحراء الفيوم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسرمحرم، رئيس محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب"، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، ووكيل نيابة أسامة طارق، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وذلك في قضية اتهامهم بسرقة وقتل سائق استدرجوه من محافظة القاهرة إلى الفيوم، وأنهوا حياته بدس السم له في الطعام، وتخلصوا من جثته بدفنها في صحراء الفيوم، بعدما سرقوا سيارته " تاكسي" وأمواله وهاتفه المحمول، حتى تم ضبطهم بعد ارتكاب الجريمة بفترة حينما تم ضبطهم وبحوزتهم السيارة المبلغ بسرقتها .

المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم أثناء النطق بالاحكام

استدرجوا سائقها وقتلوه

تعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع يناير 2021، حينما تمكن كمين أمني بمنطقة القناطر الخيرية بدائرة محافظة القليوبية، من ضبط المتهمين الـ4 وهم وهم محمد.س.م.م" 23 عاما"محبوس"،ودسوقي.إ.خ" 20عاما"محبوس"، وإبراهيم .م.إ.ص" 20 عاما "محبوس"، وأحمد.أ.م.ط" 22 عاما "هارب"، أثناء قيادتهم سيارة "تاكسي" مبلغ بسرقته، فتم القبض على 3 منهم وأخر هارب، وبالتحقيق معهم تبين أنهم استدرجوا سائقها وقتلوه وسرقوا السيارة، وانتقلوا بها الى محافظة للقليوبية للعمل عليها حتى لا يتم ضبطهم ، ويكونون بعيدا عن الانظار .

المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم أثناء النطق بالاحكام

لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بتسمم حاد

وكشفت التحقيقات ، تفاصيل وقائع القضية التي حملت رقم 32490 جنح مركز الفيوم، والمقيدة برقم 1776 كلي الفيوم، إلى الأول من يناير 2021، حيث اعترف المتهمون الأربعة باستدراجهم سائق من محافظة القاهرة يدعى "عبدالله محمد عثمان" 61 عاما، لتوصيلهم إلى منزلهم بإحدى قرى مركز الفيوم، وفور وصولهم أصروا عليه بالدخول إلى المنزل وتناول الطعام والتدفئة بالنيران قليلًا بسبب برودة الطقس قبل أن يعود للقاهرة ، إلا أنّهم دسوا له السم في الطعام وما أن تناول الطعام لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بتسمم حاد، فحملوا الجثة فى جوال ودفنوها بمنطقة صحراوية بدائرة محافظة الفيوم .

واستولى المتهمون، على هاتف المجني عليه، وأمواله، وسيارته، بعدما تخلصوا من الجثة، وغادروا للعمل بالسيارة في محافظة القليوبية حتى تم ضبطهم، وأرشدوا عن مكان دفن الجثمان .

المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم أثناء النطق بالاحكام

احالتهم الى محكمة جنايات الفيوم

وتم تسليمهم لمركز شرطة الفيوم، وعقب الانتهاء من التحقيق مع المتهمين الـ4، تم إحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم، ثم قرر المحامي العام إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي نظرت القضية من خلال عدة جلسات، وبجلسة اليوم أصدرت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب"، حكمها المتقدم .

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