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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوفا من هجوم أوكراني .. ترانسنيستريا تستغيث بـ الجيش الروسي

القوات الروسية
القوات الروسية

قالت منطقة ترانسنيستريا الانفصالية غير المعترف بها في مولدوفا، اليوم الاثنين، إنها تريد من موسكو زيادة عدد مجموعتها الصغيرة من قوات حفظ السلام بسبب ما وصفته بالمخاطر الأمنية المتزايدة، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

على الرغم من أن مولدوفا لا تسمح لروسيا بنشر قوات جديدة في ترانسنيستريا، إلا أن روسيا لديها مئات من قوات حفظ السلام في المنطقة منذ الحرب الدامية بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية المولدوفية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ليونيد ماناكوف، مبعوث المنطقة إلى موسكو، قوله “طالما استمرت مهمة حفظ السلام الروسية، فإن مولدوفا مقيدة بأي خطط واستعدادات عسكرية ضد ترانسنيستريا”.

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وفي وقت سابق، قالت ناتاليا جومينيوك، المتحدثة باسم قوات الجيش الأوكراني في جنوب البلاد، إن القوات الأوكرانية حشدت قواتها بالقرب من الحدود مع ترانسنيستريا.

وقالت جومينيوك لقناة “رادا” الأوكرانية: "قواتنا مركزة على طول حدود ترانسنيستريا بأكملها”.

وأوضحت أنه تم نشر القوات الأوكرانية بالقرب من حدود ترانسنيستريا بسبب التهديد المحتمل من روسيا.

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