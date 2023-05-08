أستاذ إعلام: السوشيال ميديا سوق مفتوح ولا يحترم ميثاق الشرف الإعلامي

أكدت الدكتورة نشوى عقل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن هناك تجاوزات كبيرة في ميثاق الشرف الإعلامي، حول العالم، وكلنها تختلف من مجتمع لأخر.

وقالت نشوى عقل، خلال لقاء لها لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن الناس تلهث الأن وراء الترند، وصحافة الفيديو بشكل عام معتمدة على اللقطة، ولكن لا بد من احترام مشاعر الحزن في الجنازات وخصوصية الأفراد.

دون اعتبار لأي معايير.

وتابعت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن السوشيال ميديا سوق مفتوح ولا يحترم ميثاق الشرف الإعلامي ويعتمد على اللقطة دون اعتبار لأي معايير.