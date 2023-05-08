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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم: إزالة 133 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .. صور

حملات الازالة مستمرة
حملات الازالة مستمرة بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 133 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية والملكيات الخاصة للمواطنين، منذ انطلاق المرحلة الأولى للموجة ألــ 21 لإزالة التعديات، بداية من يوم 29 من شهر أبريل الماضى حتى الآن، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

 

وأوضح محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، قد تمكنت منذ بداية المرحلة الأولى للموجة ألــ 21 لإزالة التعديات، من إزالة 48 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة، بمساحة 1330 متر مربع، بجانب إزالة 6 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 6 أفدنة و5 قيراط و18 سهماً، من أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية.

وأضاف المحافظ، أن الحملات نجحت أيضاً في إزالة 79 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، علي مساحة 5 فدان و7 قيراطاً و9 أسهم، مشدداً علي ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات المستهدفة خلال الموجة ألـ 21 لإزالة التعديات.

ووجه محافظ الفيوم، بتذليل أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد علي هيبة الدولة.

محافظ الفيوم: محمية وادي الريان من أهم المقومات السياحية والبيئية بالمحافظة

 

 

محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف الاستثمارية والعاجلة

 

 

 

 

 

 

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