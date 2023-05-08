العامري فاروق يخرج عن صمته: الأهلي محتاج جماهيره وعينه على إفريقيا.. ومش هيسيب كهربا

خرج العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، عن صمته وتحدث عن طموحات الجماهير وأزمة غرامة محمود كهربا وحلم اللقب الحادي عشر في دوري أبطال إفريقيا.

العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بعث العديد من الرسائل لطمأنة جماهير الكيان الأحمر محليا وقاريا.

الأهلي محتاج جماهيره

وأكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، أن النادي يحتاج لوجود الجماهير فى المباريات خلال المرحلة المقبلة، وأن حضورهم مهم جدًا لنا.

وقال العامري فاروق نائب رئيس الأهلي فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق: “جمهورنا أمر مهم جدًا لنا، ونسعي دائمًا على وجودهم فى جميع المباريات، لأن وجودهم أمر مهم ويساعدنا على الفوز فى كل المباريات”.

وأضاف: “عدم حضور الجماهير للمباريات أمر غير إيجابي، والأصح حضور الجماهير فى اللقاءات”.



الأهلي مش هيسيب كهربا



وأكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، أن هناك عملا يتم الآن على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على الرؤية الفنية من مارسيل كولر المدير الفنى.

وقال العامري فاروق فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق: "هناك دعم بصفقات جديدة للنادي الأهلي فى الصيف، لأن الأهلي بشكل دائم ينافس على جميع البطولات، ولكن وفقًا للرؤية الفنية للمدير الفني مارسيل كولر.

وأضاف: “جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات، وبالنسبة لكرة القدم، الحمدلله هناك نجاحات، وتطور فى الأداء، وهدوء عند مجموعة العمل، وهناك تدعيمات فى الصفقات نعمل عليه، ونحن كمجلس الإدارة أو لجان إدارية لدينا توافق وتميز وعلم كبير من أجل النجاح، ونقوم بالتركيز على إعداد الكوادر داخل الأهلي، ونجتهد من أجل تغيير الاستراتيجية، للوصول إلي أبعد نقطة ممكنة من النجاح”.

وتابع العامري فاروق: “نرغب فى أن يكون أيضًا هناك ناشئين متواجدين مع الفريق الأول بجانب التعاقد مع اللاعبين المميزين الذي يطلبها الجهاز الفني”.

وعن أزمة غرامة كهربا، قال نائب رئيس الأهلي: “نعمل على ملف كهربا وأطمئن الجماهير، وهناك احترافية كبيرة وتركيز وهدوء، فى ذلك الملف الذي يخص غرامة كهربا فى فيفا، ومش جميع الأمور سنقوم بالإعلان عنها”.

الأهلي عينه على دوري أبطال أفريقيا



وأكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، أن الهدف الرئيسي للجميع داخل القلعة الحمراء الأن، هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر فى تاريخه.

وقال العامري فاروق نائب رئيس الأهلي فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق: “جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات، أمس عقب التتويج بلقب السوبر لكرة اليد، الجماهير كانت تهتف إفريقيا يا أهلي، وذلك يظهر للجميع عقلية الجماهير، وهى الفوز بشكل دائم”.

وأضاف: “هدفنا هذا الموسم هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا، ومباراة الترجي صعبة أمام فريق كبير ويملك لاعبين مميزين وجماهير كبيرة، لذلك نستعد بشكل جيد، ونرغب فى تحقيق اللقب”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة.