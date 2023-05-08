لاعب الأهلي: تعرضت للتنمر وسب والدي ووالدتي بدون ان اشارك في المباريات

تحدث محمد فخري لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا وموقفه قبل مباراة الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وقال فخري في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد في برنامج "طويلة وعالية" مع هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "هذا الأمر يحدث منذ فترة كبيرة منذ وجود موسيماني".

وتابع "الاداء وقت موسيماني في الفترة الأخيرة لم يكن جيدا، وبعدها سواريش استمر عدم ثبات المستوى، كان هناك انتقادات "ولو انا مستحملتش ده يبقى ملعبش كورة احسن"، كنت أقدر الهجوم وأعلم انه جزء من وظيفتي كلاعب كرة قدم، وكنت أركز فقط في التدريبات".

وأضاف "في الفترة الأخيرة لم أشارك بصفة اساسية منذ مباراة الهلال السوداني بعد اصابتي بفيروس وتسبب في بقائي 20 يوم في البيت وفقدت 8 كيلو من وزني بعدها".

وواصل "في اخر مرة كان يوم ماتش الرجاء وكان هناك صورة لي قبل انطلاق اللقاء، بكون مبسوط ان اهلي شايفين صورة ليا على صفحة النادي الأهلي، وجدوا أنفسهم يتعرضون للسباب بدون اي اسباب ، لو بشارك سيكون الأمر مفهوم".

وأردف فخري "التعليقات كانت شتائم وسب وتنمر وتعليقات خارج كرة القدم، متأكد انهم ليسوا جمهور الأهلي لأن جمهور النادي دائمًا في ضهر لاعبيه".